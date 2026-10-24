Starlink і Starshield відновили швидкість роботи в Україні, — Міноборони

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Супутникові системи зв’язку Starlink і Starshield почали працювати під час руху на швидкості понад 161 км/год. Про це повідомили в Міністерстві оборони України у коментарі медіа.

Інформація про відновлення роботи терміналів супутникового зв’язку з’явилася вранці 24 жовтня.

За інформацією джерела журналістів, фахівці розпочали тестування, щоб перевірити стабільність роботи Starshield під час руху на високих швидкостях.

Неназваний співрозмовник повідомив, що українські військові визначають граничні показники роботи терміналів супутникового зв’язку за різних швидкісних режимів, а також перевіряють, чи роботу системи відновлено повністю.

Водночас подробиць тестування наразі немає. Зокрема, невідомо, чи перевіряли роботу терміналів безпосередньо в бойових умовах.

Також не підтверджено, чи пов’язані нічні відключення електроенергії в окупованому Криму 24 жовтня з роботою Starshield.

На інформацію про відновлення роботи Starlink відреагував волонтер Сергій Стерненко, який постачає безпілотники для Сил оборони України.

За його словами, військовослужбовці кількох підрозділів підтвердили, що обмеження на роботу терміналів під час руху зі швидкістю понад 160 км/год зняли.

Однак офіційних подробиць щодо умов роботи супутникових систем, результатів тестування та остаточного обсягу знятих обмежень наразі не оприлюднено.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп особисто зателефонував засновнику компанії SpaceX Ілону Маску з вимогою скасувати обмеження швидкості та роботи Starshield - військової версії супутникової системи Starlink для українських військових.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що ситуація зі Starlink під час війни в Україні посилила занепокоєння Оттави залежністю від іноземних технологій. Він наголосив на необхідності диверсифікувати постачальників, щоб захистити суверенітет країни.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що швидкість роботи Starlink та Starshell досі не відновлена, а постачання ракет-перехоплювачів для захисту від російських балістичних атак затримується.

Американська влада протягом багатьох років зверталася до компанії SpaceX із проханнями обмежувати або розширювати роботу супутникового зв’язку Starlink у різних країнах, зокрема в Україні, Ірані, Ємені та Лівані.

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