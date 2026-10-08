Стартап з ШІ об’єднав різні системи ППО в єдину мережу для Сил оборони — Reuters

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Нідерландська компанія Intelic розробила систему на основі штучного інтелекту, яка дозволяє об’єднати в одну систему комплекси протиповітряної оборони та радари різних виробників.

Компанія Intelic, що базується в Амстердамі, допомагає українським Силам оборони протистояти посиленим російським атакам із застосуванням безпілотників і ракет.

Під час випробувань наприкінці вересня програмне забезпечення Nexus від Intelic, що працює на базі штучного інтелекту, використало дані з кількох радарів, датчиків і камер інших компаній, щоб ідентифікувати об'єкт як ворожу ціль. Згодом розвідувальний безпілотник підтвердив, що це ворожий дрон, використовуючи технологію розпізнавання зображень.

Хоча остаточне рішення про запуск дрона-перехоплювача з наведенням на основі ШІ ухвалювала людина, цей процес може бути й повністю автономним, зазначив генеральний директор і засновник Intelic Мауріц Корталс Алтес.

"Більшість таких систем використовують ШІ безпосередньо на борту – тобто в самому безпілотнику, щоб мати змогу вразити ціль на високій швидкості", – пояснив Алтес.

При цьому він підкреслив, що ШІ також може використовуватися для підтримки прийняття рішень, наприклад, допомагаючи командиру на полі бою, коли для вирішення питання, чи відкривати вогонь по реактивному безпілотнику, що наближається, іноді є лише кілька секунд.

Інтеграція різних систем дозволяє командиру швидко ухвалювати такі рішення. За словами Корталса Алтеса, на високих швидкостях "малоймовірно, що вдасться влучити в ціль у ручному режимі, тому потрібна більш автономна система".

Система командування та управління від Intelic зараз впроваджується на полі бою в Україні, де оперативні рішення іноді досі передаються через месенджери або телефонні дзвінки. Вона доповнює Delta – власну передову українську систему управління бойовими діями.

Про це повідомляє Reuters.

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