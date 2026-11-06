Страх нової мобілізації в Росії досяг найвищого рівня за три роки

Громадяни Росії дедалі більше побоюються, що диктатор Володимир Путін найближчим часом оголосить загальну мобілізацію для продовження війни проти України.

Згідно з дослідженням, мобілізації побоюються 58% росіян. Це найвищий показник із вересня 2023 року. Абсолютний рекорд страху перед примусовим відправленням на фронт соціологи зафіксували восени 2022 року, коли Кремль оголосив мобілізацію 300 тисяч людей. До лютого 2024 року побоювання повторного призову в російському суспільстві скоротилися майже вдвічі — про такий сценарій говорили 34% опитаних. Однак протягом останніх двох років цей показник знову зріс на 15 відсоткових пунктів.

Водночас підтримка можливої мобілізації серед росіян упала до історичного мінімуму. Необхідною її вважають лише 9% респондентів. Для порівняння, у вересні 2023 року такої думки дотримувалися 11%, а в серпні 2022-го — 18%.

Найбільше підтримують мобілізацію жителі сіл (9%), а також люди без вищої та середньої професійної освіти (10%). Найчастіше побоюються нового призову молодь (35%), ті, хто вважає, що країна рухається неправильним шляхом (46%), та люди, які отримують інформацію з YouTube (47%).

Ще влітку 2026 року західні розвідки припускали, що Володимир Путін може оголосити мобілізацію одразу після вересневих парламентських виборів у Росії. Подібні побоювання висловлювали й деякі європейські політики, зокрема президент Чехії Петр Павел.

Непрямими ознаками підготовки до такого сценарію називали посилення обмежень для призовників строкової служби, фактичне скасування медичних обмежень для охочих підписати контракт із Міноборони РФ, а також рекордне зростання втрат російської армії на фронті.

Попри ці прогнози, повномасштабної мобілізації в Росії не оголосили. Водночас у вересні–жовтні юристи фіксували різке збільшення випадків примусового залучення чоловіків до армії за так званим «пензенським сценарієм».

За цією схемою в облаві беруть участь поліцейські, росгвардійці та працівники військкоматів. Чоловіків зупиняють на вулицях нібито через незначні правопорушення, після чого доправляють до військкоматів або військових частин. Там їх за допомогою обману, вмовлянь чи погроз змушують підписувати контракти.

Восени 2026 року кількість таких випадків зросла, а їхня географія розширилася. Скарги на примусове залучення до армії надходили вже з 33 регіонів Росії та анексованого Криму, повідомляло видання «Верстка» з посиланням на кілька правозахисних проєктів.

Особливо масштабними облави стали в Омській області, однак окремі випадки також фіксували в регіонах від Республіки Карелія до Приморського краю. Наприкінці жовтня подібні випадки зафіксували навіть у Москві: там розшукували як молодих чоловіків для відправлення на строкову службу, так і старших за віком громадян, яких намагалися змусити підписати контракт.