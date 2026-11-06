Суд у справі про удар по кафе в Грозі перенесли через відсутність адвоката

В Індустріальному районному суді Харкова 6 листопада мало відбутися підготовче засідання у справі про російський удар по кафе в селі Гроза на Харківщині. Однак розгляд відклали через відсутність одного з адвокатів, який представляє двох обвинувачених російських командирів. Унаслідок атаки на кафе у жовтні 2023 року загинули 59 людей, серед них — восьмирічна дитина.

Адвокат, якого призначила держава, повідомив суд про те, що не зможе бути присутнім через зайнятість в іншому судовому процесі та участь у слідчих діях. Він захищає двох російських командирів — Олексія Кіма й Олексія Петрушина. Інші четверо захисників долучилися до засідання через відеозв'язок. Прокурор підтримав клопотання про перенесення розгляду.

Головуючий суддя Сергій Шевченко пояснив, що за відсутності захисника суд не може продовжити підготовче засідання. Він також звернувся до потерпілих і пояснив, що це була перша дата розгляду після передання обвинувального акта до суду. Узгодити її з усіма п'ятьма адвокатами заздалегідь не вдалося. «Відсутність захисника є очевидною і безумовною підставою для відкладення підготовчого засідання. Я присутнім, у першу чергу потерпілим, поясню: це перше засідання, призначене після надходження обвинувального акта, і не було можливості узгодити дату з усіма захисниками — а їх п’ятеро, — і так склалося, що адвокат повідомив про зайнятість. Проте подальші дати ми будемо узгоджувати, щоб не було накладок», — сказав суддя.

Скільки потерпілих у справі

Статус потерпілих у справі мають 60 людей. Дев'ятеро з них прийшли до суду 6 листопада. Понад 30 осіб подали заяви з проханням розглядати справу без їхньої присутності. Ще з десятьма потерпілими наразі не вдалося зв'язатися. Прокурор Спартак Борисенко пояснив, що прокуратура та суд надалі вживатимуть заходів, щоб викликати всіх потерпілих і забезпечити їхню участь у процесі. Частина людей виїхала за кордон, хтось зараз перебуває на фронті, а дехто досі живе безпосередньо в Грозі й не зміг приїхати на засідання.

«У подальшому прокуратурою та судом будуть вживатися заходи щодо виклику потерпілих і забезпечення їхньої явки. На жаль, багато людей виїхало за кордон, дехто на фронті, хтось проживає безпосередньо у Грозі і сьогодні не змогли приїхати», — зазначив Борисенко. Водночас відсутність потерпілих на засіданнях не означає, що їхні свідчення не розглядатимуть. Незалежно від того, чи братимуть вони особисту участь у судовому процесі, чи попросять розглядати справу без них, на відповідному етапі суд має допитати всіх потерпілих.

Потерпілі вимагають компенсації

Окрім кримінального провадження, потерпілі почали подавати цивільні позови. Вони вимагають відшкодувати моральну шкоду за наслідки російського удару. Про це повідомили суддя, прокурор і представниця кількох потерпілих.

За наявними даними, матеріальні збитки від атаки становлять майже 11 мільйонів гривень.

Що відомо про удар по кафе в Грозі

Трагедія сталася 5 жовтня 2023 року в селі Гроза Куп'янського району Харківської області. Російська балістична ракета «Іскандер-М» влучила в кафе «Супутник», де люди зібралися на поминальний обід після перепоховання українського військового. Унаслідок удару загинули 59 людей. Серед них була восьмирічна дитина. Атака стала однією з наймасовіших за кількістю загиблих цивільних внаслідок одного російського удару по Харківщині.

Слідство у справі тривало близько трьох років. 5 жовтня 2026 року прокуратура повідомила, що обвинувальний акт скерували до суду. Російських командирів Олексія Кіма й Олексія Петрушина обвинувачують у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним убивством. Також перед судом мають постати двоє громадян України — колишні правоохоронці Володимир і Дмитро Мамони. Їм інкримінують державну зраду та пособництво у вчиненні воєнного злочину.

За даними слідства, після деокупації Куп'янщини брати Мамони виїхали до Росії. Їхню роль у наведенні російського удару має встановити суд. Обвинувачення ще не є вироком, а провину фігурантів мають довести в судовому порядку.

Справу про ракетний удар по кафе «Супутник» у селі Гроза на Харківщині передали до суду. На лаві підсудних опиняться семеро обвинувачених — двоє місцевих братів, які, за даними слідства, передали координати, та п’ятеро російських командирів.

Раніше п'ятьом військовим РФ оголосили підозру за удар по кафе в Грозі.

Нагадаємо, у Харківській області планують запровадити обов’язкову евакуацію дітей із низки населених пунктів через погіршення безпекової ситуації. Місцевим жителям радять не зволікати та виїжджати вже зараз.

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