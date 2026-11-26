У ніч проти 23 листопада Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області Росії атакували ракети та безпілотники. Попри захист резервуарів вантажними контейнерами, на території підприємства спалахнули пожежі, а супутникові знімки зафіксували пошкодження обладнання. Після удару завод знову зупинив роботу для ремонту.

На зображеннях видно сліди пожеж на території резервуарних парків. До атаки ємності з нафтою були захищені вантажними контейнерами. Однак такий захист не врятував об'єкти від пошкоджень і не запобіг займанням. Крім того, супутникові знімки показали пошкодження установок первинної переробки нафти. Це обладнання використовують на початковому етапі переробки сировини, тому його пошкодження може впливати на роботу всього підприємства.

У Fire Point також повідомили, що після атаки Новошахтинський НПЗ знову припинив роботу. Підприємству потрібен ремонт, перш ніж воно зможе відновити виробничі процеси. Таким чином, удар зачепив не лише резервуарні парки, а й обладнання безпосередньо для переробки нафти. Водночас точний масштаб пошкоджень і терміни відновлення роботи заводу у повідомленні компанії не уточнили.

Атака на Новошахтинський НПЗ відбулася в ніч проти 23 листопада. За інформацією Fire Point, підприємство після неї знову зупинилося. Про наслідки атаки повідомила компанія Fire Point, оприлюднивши супутникові знімки підприємства після удару.

Супутникові знімки Новошахтинського нафтопереробного заводу в Ростовській області Росії засвідчили масштабні пошкодження виробничих потужностей підприємства внаслідок атаки українських безпілотників 23 листопада.

У ніч на 23 листопада Сили оборони України завдали удару по Новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростовській області РФ. Масштабну пожежу на підприємстві зафіксували навіть супутники.

Нагадаємо, що Відео: У Ростовській області РФ атаковано Новошахтинський нафтопереробний завод.

До цього Генштаб підтвердив ураження одного з найбільших НПЗ Росії в Башкортостані.

Також Сили оборони завдали удару по НПЗ в Краснодарському краї Росії.

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