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Супутникові знімки Новошахтинського нафтопереробного заводу в Ростовській області Росії засвідчили масштабні пошкодження виробничих потужностей підприємства внаслідок атаки українських безпілотників 23 листопада.

Аналіз кадрів виявив пошкодження обох установок атмосферно-вакуумної перегонки нафти АВТ-2,5, значні руйнування установки виробництва бітуму, а також пожежу в резервуарному парку, яка триває третю добу поспіль.

Крім того, суттєвих пошкоджень зазнала розташована поруч із заводом нафтобаза — на всіх чотирьох її резервуарах зафіксовано сліди горіння. Підприємство проєктною потужністю до 7,5 млн тонн нафти на рік спеціалізується на виробництві дизельного, суднового та пічного пального, мазуту, бензинових фракцій та автомобільного бензину стандарту Євро-5, а протягом 2026 року Сили оборони України неодноразово атакували його інфраструктуру.

Знімки та результати їхнього аналізу оприлюднив Telegram-канал «Абсолютно надійне джерело».

У ніч на 23 листопада Сили оборони України завдали удару по Новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростовській області РФ. Масштабну пожежу на підприємстві зафіксували навіть супутники.

Також у ніч на 23 листопада безпілотники завдали серії ударів по одному з ключових об’єктів російської нафтотранспортної інфраструктури. Після атаки на НПС «Калейкіно» спалахнула пожежа.

До цього Генштаб підтвердив ураження одного з найбільших НПЗ Росії в Башкортостані та НПЗ Лукойлу в Пермі.

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