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Супутникові знімки порту Бенгазі в Лівії за 23 листопада показали наслідки ураження російського суховантажу MV ANGARA та корвета «Меркурій».

На знімках судно MV ANGARA стоїть у північній частині порту, з його носової частини здіймається дим.

Поруч помітні пожежні машини та інша техніка. Ділянку причалу, де перебувають ще два вантажні судна, заблокували малими катерами.

Російський корвет «Меркурій», який зазнав серйозних пошкоджень, залишається перевернутим і частково затопленим.

Супутникові знімки оприлюднила компанія Vantor.

Джерело: «Схеми» (Радіо Свобода).

Нагадаємо, російський корвет Меркурій пішов на дно після ураження дронами.

Відео: добрі дрони підірвали російський корвет Меркурій у порту Бенгазі.

У Лівії 22 листопада морськими дронами уражене підсанкційне вантажне судно постачання ASCALON, яке прямувало з Калінінграда до порту Бенгазі ймовірно з військовим обладнанням та технікою для «Африканського корпусу» рф.

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