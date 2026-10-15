Супутники зафіксували наслідки удару по російському аеродрому Борисоглєбськ
У мережі опублікували супутникові знімки російського військового аеродрому «Борисоглєбськ» у Воронезькій області, де українські Військово-Морські сили уразили шість бомбардувальників Су-34М.
На знімках видно наслідки ураження на місці стоянки літаків. За оприлюдненими даними, 13 жовтня на аеродромі перебували шість Су-34М. Удар по об’єкту українські військові завдали в ніч проти 15 жовтня ракетами комплексу «Нептун».
На супутникових знімках видно ураження бомбардувальників на аеродромі "Борисоглєбськ".
13 жовтня на місці ураження фіксувалося шість бортів Су-34М.
Про це повідомляють російські пропагандистькі ЗМІ.
Україна отримала попередження про балістичні ракети під час трьох хвиль російських атак, — Ігнат.
Нагадаємо, Росія пошкодила кілька енергетичних об’єктів Києва.
До цього росіяни запустили балістику по Києву, зафіксоване влучання в 9-поверховий будинок.
Додамо, що 12 жовтня пізно увечері Лівобережжя Києва було під атакою балістичних ракет. За даними каналу Николаевский Ванёк, інформації про запуски в українських військових не було, тому тривогу оголосили запізно.