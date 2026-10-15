Супутники зафіксували наслідки удару по російському аеродрому Борисоглєбськ

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У мережі опублікували супутникові знімки російського військового аеродрому «Борисоглєбськ» у Воронезькій області, де українські Військово-Морські сили уразили шість бомбардувальників Су-34М.

На знімках видно наслідки ураження на місці стоянки літаків. За оприлюдненими даними, 13 жовтня на аеродромі перебували шість Су-34М. Удар по об’єкту українські військові завдали в ніч проти 15 жовтня ракетами комплексу «Нептун».

На супутникових знімках видно ураження бомбардувальників на аеродромі "Борисоглєбськ".

13 жовтня на місці ураження фіксувалося шість бортів Су-34М.

Про це повідомляють російські пропагандистькі ЗМІ.

Україна отримала попередження про балістичні ракети під час трьох хвиль російських атак, — Ігнат.

Нагадаємо, Росія пошкодила кілька енергетичних об’єктів Києва.

До цього росіяни запустили балістику по Києву, зафіксоване влучання в 9-поверховий будинок.

Додамо, що 12 жовтня пізно увечері Лівобережжя Києва було під атакою балістичних ракет. За даними каналу Николаевский Ванёк, інформації про запуски в українських військових не було, тому тривогу оголосили запізно.

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