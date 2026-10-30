Супутникові знімки показали наслідки атаки на Новокуйбишевський НПЗ у Росії
У мережі оприлюднили супутникові фото Новокуйбишевського нафтопереробного заводу в Самарській області РФ після атаки. Знімки дають змогу оцінити наслідки удару по підприємству.
На супутникових світлинах Planet Labs за 30 жовтня можна побачити, що після атаки безпілотників на заводі у Самарській області триває масштабна пожежа.
Значну частину території Новокуйбишевського НПЗ затягнуло щільним чорним димом, тому встановити точні місця та ступінь ураження поки неможливо.
Джерело: Схеми
Fire Point заявила про удар по Новокуйбишевському НПЗ у Росії дронами FP-1.
Нагадаємо, дрони атакували Новокуйбишевський НПЗ у Росії, спалахнула пожежа.
До цього The Wall Street Journal повідомила про ймовірну паузу в ударах України по НПЗ РФ.
Загалом українські сили атакували близько 30 НПЗ у державі-агресорі РФ.