Супутникові знімки показали наслідки атаки на Новокуйбишевський НПЗ у Росії

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У мережі оприлюднили супутникові фото Новокуйбишевського нафтопереробного заводу в Самарській області РФ після атаки. Знімки дають змогу оцінити наслідки удару по підприємству.

На супутникових світлинах Planet Labs за 30 жовтня можна побачити, що після атаки безпілотників на заводі у Самарській області триває масштабна пожежа.

Значну частину території Новокуйбишевського НПЗ затягнуло щільним чорним димом, тому встановити точні місця та ступінь ураження поки неможливо.

Джерело: Схеми

Fire Point заявила про удар по Новокуйбишевському НПЗ у Росії дронами FP-1.

Нагадаємо, дрони атакували Новокуйбишевський НПЗ у Росії, спалахнула пожежа.

До цього The Wall Street Journal повідомила про ймовірну паузу в ударах України по НПЗ РФ.

Загалом українські сили атакували близько 30 НПЗ у державі-агресорі РФ.

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