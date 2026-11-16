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Супутникові знімки зафіксували пошкодження Кримського мосту після атаки

UA NEWS 16 Листопада 2026 15:43
Супутникові знімки зафіксували пошкодження Кримського мосту після атаки
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Супутникові знімки зафіксували пошкодження Кримського мосту після атаки 16 листопада, зокрема щонайменше дві ділянки з пошкодженим дорожнім полотном і деформацію арки мосту. 

На кадрах помітні щонайменше дві ділянки з пошкодженим дорожнім полотном, також зафіксовано ураження арки мосту - після удару дрона її повело на 15 градусів. На під'їздах до переправи після удару утворилися багатокілометрові затори, де в чергах з обох боків опинилися близько двох тисяч автомобілів, тоді як окупаційна влада та Кремль обмежилися заявами про тимчасове перекриття руху та нібито незначні пошкодження.

Атака на Кримський міст: з'явилися супутникові знімки наслідків фото 2

Джерело: «Главком».

16 листопада Україна атакувала Керченський міст, рух перекрито.

У Путіна відреагували на удари ЗСУ по Кримському мосту і визнали пошкодження.

Представники окупаційної адміністрації на півострові очікують нових атак і скаржаться на нестачу засобів протиповітряної оборони. За даними партизанського руху «Атеш», вони також висловлюють невдоволення діями Москви.

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