The Insider заявив про постачання Китаєм обладнання для російських дронів

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Китайська компанія Shenzhen Xingkai Technology планує передати Росії меш-модеми для безпілотників, які можуть допомагати їм проникати глибше на територію України під час атак. Про це повідомляє видання The Insider.

Кореспондент The Insider в Україні вивчив mesh-модем Xingkai Tech, виявлений у безпілотнику «Гербера».

Видаючи себе за російського військового постачальника, розслідувач отримав докази того, що китайський виробник готовий свідомо продавати модеми заводу в Алабузі — так званій економічній зоні країни-агресорки.

Видання зазначає, що mesh-мережі є найпрактичнішою технологією для керування російськими БпЛА великої дальності над Україною. За допомогою цієї системи російськими безпілотниками можна керувати вручну та передавати їм команди під час польоту, використовуючи «прогалини» в українській ППО.

За оцінками The Insider, Xingkai Tech займає близько половини ринку потужних mesh-модемів для «Гербер» і «Гераней», тому постачання продукції компанії має велике значення для російських виробників військової техніки.

Коли журналісти попросили розрахувати вартість постачання 500 пристроїв до Алабуги, виробник виставив рахунок на 19,5 млн юанів. Це приблизно 2,87 млн доларів.

Попри те, що потенційні покупці прямо повідомили про військове призначення обладнання, китайська компанія продовжила обговорювати угоду. Для оплати запропонували використати рахунки в DBS Bank, Ping An Bank і China Merchants Bank.

За оцінкою The Insider, Shenzhen Xingkai Technology забезпечує близько половини ринку потужних mesh-модемів, призначених для російських безпілотників типу «Герань» і «Гербера».

Mesh-мережа — це система зв’язку, у якій пристрої можуть передавати дані один одному через проміжні вузли. Завдяки цьому безпілотники здатні виконувати роль ретрансляторів сигналу та підтримувати зв’язок з апаратами, які перебувають поза зоною прямого контакту з оператором.

Такі модеми забезпечують передавання команд між дронами, зокрема під час польотів углиб української території. Це дає змогу підтримувати зв’язок між безпілотниками на відстані, коли прямий канал зв’язку з оператором недоступний.

За даними розслідування, китайські компоненти є важливою частиною систем зв’язку, які використовують у російських ударних безпілотниках.

Джерело: The Insider

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