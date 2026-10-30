Україна, ймовірно, призупинила далекобійні удари по нафтопереробних заводах у Росії — державі-агресорі — після тиску президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Daily Maverick, який опублікував матеріал Reuters із посиланням на The Wall Street Journal.

Кампанію поставили на паузу

За даними WSJ, що посилається на людей, обізнаних із проведенням операцій, у середині жовтня українським підрозділам, які здійснюють удари на великій відстані, повідомили про фактичне призупинення кампанії проти НПЗ. Рішення мало набути чинності після завершення місій, які вже були розпочаті.

Неофіційна пауза, за інформацією газети, може тривати щонайменше до завершення проміжних виборів у США та, можливо, довше — у листопаді. Reuters зазначив, що не зміг незалежно перевірити це повідомлення.

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Тиск і переговори

Новина з'явилася на тлі нових спроб відновити мирні переговори за підтримки США щодо припинення війни Росії проти України. Водночас, за даними матеріалу, Росія посилила атаки на українську енергетичну та цивільну інфраструктуру.

У Reuters також зазначили, що відносини між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським останніми тижнями суттєво погіршилися. WSJ пише, що Трамп дедалі більше висловлював невдоволення українськими ударами по російській енергетичній інфраструктурі на тлі рекордних цін на дизельне пальне.

Україна раніше відмовлялася припиняти удари, заявляючи, що кампанія із застосуванням далекобійних дронів є її єдиною реальною відповіддю на багаторічні російські бомбардування. За даними Reuters, після цього Трамп оголосив про домовленість щодо закупівлі дизельного пального в Москви та скасування санкцій, передбачених законом, який він підписав у вересні.

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