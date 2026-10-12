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У російському Іжевську розпочався судовий процес проти колишньої директорки з закупівель та логістики концерну «Калашников» Ксенії Гращенкової. За версією слідства, посадовиця разом із спільниками в межах виконання держоборонзамовлення організувала постачання з Китаю неякісних комплектуючих для автоматів АК-12 калібру 5,45 мм, видавши їх за продукцію російського виробництва.

Збитки концерну від схеми, що дівала з 2023 року, оцінили в 37,8 млн російських рублів (близько 390 тис. доларів США). Гращенковій інкримінують зловживання повноваженнями при виконанні державного оборонного замовлення, що спричинило тяжкі наслідки (від 5 до 10 років тюрми).

Джерело: «Коммерсантъ»

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