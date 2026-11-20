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Адміністрація президента США Дональда Трампа тисне на Україну, щоб досягти мирної угоди з росією до початку січня 2027 року.

За даними видання, американські спецпредставники Джаред Кушнер і Стів Віткофф останніми днями провели переговори з російськими, українськими та європейськими посадовцями в Москві, Дубліні та Берліні.

Європейські чиновники побоюються, що поспіх Вашингтона може змусити Київ піти на значні поступки заради домовленостей. Українська сторона також занепокоєна можливістю укладення угоди на умовах Кремля.

Однією з причин поспіху США видання називає політичні зміни після проміжних виборів у Конгрес. Очікується, що демократи отримають контроль над обома палатами та посилять підтримку України й тиск на Москву.

Також обговорюється можливість переговорів Трампа з європейськими лідерами під час саміту G20 у грудні в Маямі. Водночас, за даними FT, Україну на цей саміт не запросили, а участь путіна залишається невизначеною.

Джерело: Financial Times.

Нагадаємо, після переговорів із Путіним Віткофф і Кушнер зустрілися із Зеленським.

Черговий раунд дипломатичних контактів щодо завершення війни в Україні не дав прориву. Після дводенних переговорів в Абу-Дабі спецпосланці президента США Стівен Віткофф і Джаред Кушнер зустрілися з Володимиром Путіним у Москві. Розмова тривала близько двох годин.

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф за результатами зустрічі з володимиром путіним заявив про певний прогрес та висловив сподівання на оголошення про наступний раунд переговорів.

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