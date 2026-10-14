Трамп не реагує на російські удари по американських компаніях в Україні — CNN

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Росія посилила атаки на об’єкти американських компаній в Україні, зокрема Coca-Cola, PepsiCo, McDonald’s та Oreo. Водночас адміністрація президента США Дональда Трампа не коментує ці удари, але закликає Київ припинити атаки на російську нафтову інфраструктуру.

За словами президента Американської торгової палати в Україні Енді Гундера, російські ракети та дрони пошкодили об’єкти, пов’язані з американським бізнесом. Він наголосив, що Вашингтон не реагує на ці напади, попри те, що американські інвестори та компанії зазнають збитків.

На початку вересня російський дрон атакував завод Coca-Cola поблизу Києва. 25 вересня удар знищив склад, який використовував McDonald’s, після чого ресторани компанії працювали зі скороченим меню. PepsiCo також підтвердила пошкодження виробничого об’єкта в Миколаївській області.

Кілька американських конгресменів-демократів закликали Білий дім активніше реагувати на російські удари та захищати інтереси американського бізнесу в Україні.

Водночас адміністрація Трампа вимагала від Києва припинити удари по російській енергетичній інфраструктурі, аргументуючи це, зокрема, впливом на ціни на пальне та американські інвестиції. За даними CNN, США також погрожували обмежити обмін розвідданими та постачання боєприпасів Україні, якщо такі атаки триватимуть.

Гундер повідомив, що Американська торговельна палата зверталася з проханням про зустріч зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, щоб обговорити становище американських компаній в Україні. Однак відповіді на звернення не надійшло.

Джерело: CNN

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