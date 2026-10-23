Трамп попросив Маска послабити обмеження Starshield в Україні — CNBC

У США президент Дональд Трамп попросив засновника й генерального директора SpaceX Ілона Маска послабити обмеження на роботу військової версії супутникової системи Starlink — Starshield — в Україні. Про це з посиланням на американських посадовців повідомляє CNBC, яка передає матеріал The Wall Street Journal.

Робота системи після розмови

За даними The Wall Street Journal, Starshield почала працювати більш нормально в четвер невдовзі після телефонної розмови Трампа з Маском. Американські та українські посадовці повідомили газеті, що Україна покладається на цю систему у війні проти Російської Федерації — держави-агресора.

Пізніше Трамп не став прямо підтверджувати, чи телефонував Маску. Спілкуючись із журналістами біля Білого дому перед поїздкою на передвиборчий мітинг в Айові, він заявив, що не має значення, чи дзвонив він сам або хтось інший. За словами президента США, головне, що Маск відновив роботу системи.

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Реакція сенаторів

Раніше The Wall Street Journal повідомляла, що Маск, який критикував президента України Володимира Зеленського, наказав уповільнити роботу Starlink. За даними газети, Трамп і Маск обговорювали це рішення невдовзі після того, як інформація про зміну стала публічною. Водночас Трамп неодноразово заперечував свою причетність до обмежень і казав, що не знає, чи рішення ухвалив саме Маск.

Сенатор-республіканець Джон Корнін заявив, що не вірить, ніби Маск міг обмежити Starlink без принаймні мовчазної згоди Білого дому. Сенатор-демократ Річард Блументаль ініціював перевірку обставин погіршення роботи супутникових технологій SpaceX для України без попередження. Білий дім та електронна адреса, пов’язана з Маском, не відповіли на запити CNBC щодо повідомлення про розмову Трампа з Маском.

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