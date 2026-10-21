Трамп заявив, що Зеленський має прагнути мирної угоди — Al Jazeera

У США президент Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський має прагнути домовленості для завершення війни, яку Росія як держава-агресор веде проти України. Трамп також сказав, що Росія має «необмежений» ресурс людей для участі у бойових діях. Він додав, що Зеленський міг укласти «кращу угоду» після їхньої зустрічі в Овальному кабінеті у лютому 2025 року. Про це повідомляє Al Jazeera.

Переговори в Осло

У вівторок Зеленський зустрівся в Осло зі спеціальним посланцем США Стівом Віткоффом та європейськими лідерами, щоб обговорити завершення війни Росії проти України. Після переговорів український президент заявив, що його країна має «чіткі ідеї» щодо досягнення миру.

За словами Зеленського, Україна єдина з європейськими партнерами у цій роботі й хоче, щоб США передали ці ідеї російській стороні. Однією з важливих ідей він назвав перехід до потенційної тристоронньої зустрічі лідерів для обговорення питань, які можуть вирішувати лише вони. Зеленський також повідомив, що Віткофф мав вирушити до Росії в середу для продовження переговорів.

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Відповідаючи на запитання про можливу зустріч Зеленського з президентом РФ Владіміром Путіним, Трамп заявив про «величезну» ненависть між ними. За його словами, двом лідерам важко перебувати в одній кімнаті, однак йому неважливо, яким саме способом буде досягнуто домовленості.

Обмеження Starshield

Минулого тижня українські посадовці повідомляли про уповільнення роботи Starshield — військової версії супутникової системи Starlink компанії SpaceX. Україна використовує цю технологію для зв’язку та розвідки з метою протидії російським атакам.

Невідомо, хто саме запровадив обмеження доступу до Starshield. Генеральний директор SpaceX Ілон Маск заявив, що системи Starshield належать і контролюються урядом США, а рішення щодо обмежень швидкості чи використання ухвалюють американські військові та президент. Reuters із посиланням на двох посадовців США і західного чиновника повідомляв, що наказ надійшов із Білого дому. Водночас The Wall Street Journal писала, що американські посадовці покладали відповідальність за уповільнення на Маска. Трамп і міністр оборони США Піт Гегсет заперечили, що уряд розпоряджався про такі обмеження.

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