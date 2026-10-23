Трегубов спростував заяви про захоплення РФ населених пунктів на Харківщині

0:00 / 0:00

У північній частині Куп’янська Харківської області залишаються кілька десятків російських військових, які продовжують чинити організований опір. Сили оборони України працюють над тим, щоб позбавити противника можливості проводити ротацію та перекидати підкріплення до міста. Водночас заяви росіян про нібито захоплення Голубівки та Шевченкового не відповідають дійсності.

За його словами, російські військові перебувають у північних районах Куп’янська та розосереджені серед малоповерхової забудови. Вони залишаються небезпечними й продовжують чинити опір.

«У Куп'янську продовжує перебувати кількадесят російських бійців у північних районах міста, розосереджених у низькоповерховій забудові. Вони певну загрозу представляють, тобто тут не можна сказати, що ми їх там добиваємо, ні, вони достатньо організовані, вони чинять певний спротив. Але за умови, якщо вдасться перебити їм можливість вести ротації, перебити їм можливість відводити і заводити, то тут для них будуть дуже скрутні часи. От над цим зараз безпосередньо іде робота», — зазначив Трегубов.

Речник Угруповання об’єднаних сил також спростував повідомлення про нібито захоплення російськими військами Голубівки та Шевченкового на Харківщині. За його словами, противник намагається встановити контроль над Голубівкою та просуватися в напрямку Радьківки, однак його реальні успіхи не відповідають інформації, яку подають російському командуванню.

«Росіяни не встановили нормальний контроль за Голубівкою, намагаються встановити контроль над нею, просуватися в бік Радьківки, іще п'ять разів стільки, і тоді буде Шевченкове. Ну, ось це приблизно те, які їхні зусилля насправді, і як вони їх малюють у звітах», — підкреслив Трегубов.

Таким чином, за оцінкою речника, російські військові перебільшують свої досягнення на цій ділянці фронту.

Коментуючи подальші можливі дії противника, Трегубов пояснив, що російські війська намагаються відновити позиції в районі Голубівки та просуватися в бік Радьківки, розташованої дещо західніше.

Якщо росіянам вдасться розширити зону контролю на цій ділянці, вони зможуть частково компенсувати попередні втрати позицій. Водночас українські військові не мають наміру дозволяти противнику просуватися далі.

«Вони намагаються відновити позиції в районі Голубівки і наступати в бік Радьківки, це від Голубівки трішки на захід. Якщо їм це вдасться, якщо вони там розширять трішки зону контролю, тоді вони частково компенсують цю втрату. Але знов-таки ніхто не збирається їм віддавати ту Радьківку, ніхто не збирається дозволяти їм розширювати оцю ось існуючу зараз, як це сказати, оцю ось вузьку смугу перед Осколом. Якщо нам вдасться її остаточно скоротити, це означатиме, що росіянам далі просто не буде як заводити війська в той нещасний Куп'янськ», — пояснив речник.

За словами Віктора Трегубова, обмеження можливостей росіян проводити ротацію та перекидати військових може суттєво ускладнити становище окупантів у Куп’янську. Українські захисники продовжують працювати над скороченням доступного противнику коридору для переміщення сил у напрямку міста.

Про це речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов заявив у телеетері.

Російська армія з початку вересня 2026 року втратила на 241 квадратний кілометр української території більше, ніж змогла захопити. Темпи просування окупаційних військ сповільнилися, тоді як українські сили перехоплюють ініціативу на окремих ділянках фронту.

Російські військові готують спеціалізовані підрозділи для ведення бойових дій під землею. Тим часом бійці 13-ї бригади Національної гвардії України «Хартія» вже протистоять російським силам у старих радянських газопроводах поблизу Куп’янська на Харківщині.

Крім того російські окупаційні війська мають просування в Донецькій області поблизу двох населених пунктів — Рай-Олександрівки та Вільного.

За минулу добу, 22 жовтня, на фронті відбулося 165 бойових зіткнень. Найбільшу кількість атак серед зазначених напрямків російські війська здійснили на Покровському напрямку, де зафіксували 15 штурмів.

До цього Генштаб оновив дані про втрати Росії у війні проти України станом на 23 жовтня.

Читай нас у