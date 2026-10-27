Трегубов заявив, що росіяни перебільшують свої успіхи на Великобурлуцькому напрямку

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Російські війська не змогли розширити своє вклинення на Великобурлуцькому напрямку в Харківській області, але продовжують звітувати про нібито успіхи. Про це заявив речник, який коментував ситуацію на цьому напрямку, Віталій Трегубов, зазначивши, що росіяни намагаються створити відповідне враження перед вищим військовим керівництвом РФ.

Про це речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов повідомив у телеефірі.

«Ну, серйозно розширити — ні, там немає населених пунктів, де можна ефективно закріплюватися, там більше лісосмуги та поля довкола. Тому я б не сказав, що там є якесь серйозне розширення. Там скоріш «сіряк» присутній достатньо-таки широко навколо того населеного пункту. Чи намагаються вони ганяти звідти війська? Так, намагаються. Так, намагаються проводити якісь агресивні дії. Але в цілому я б не сказав, що там станом на зараз є якась надкритична ситуація. З іншого боку, що характерно для того напрямку, саме для Великобурлуцького, там абсолютно фантастична статистика, яку видають росіяни самим росіянам, там абсолютно фантастичні мапи вони малюють самі собі. В принципі, на цих мапах, які вони подають власному політичному керівництву, фактично напрямку вже немає, він вже фактично зайнятий російськими військами. Тоді як ситуація на землі виглядає рівно навпаки», — повідомив Трегубов.

Відповідаючи на питання щодо практики використання росіянами цивільних для прикриття військових дій, він зазначив, що остання така велика спроба фіксувалась близько 10 днів тому на Куп'янському напрямку.

Нагадаємо, на Донеччині ліквідували індонезійця, якого РФ затягнула на війну обіцянками легких грошей.

На фронті за добу відбулося понад 70 атак, названі найгарячіші напрямки.

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