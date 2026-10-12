Три дата-центри за тиждень: як удари по «Яндексу» оголили залежність Росії від цифрової інфраструктури

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У ніч проти 11 жовтня 2026 року в російському місті Владимир унаслідок атаки безпілотників було зупинено роботу дата-центру «Яндекса». Це вже третій об'єкт компанії, який зазнав пошкоджень протягом кількох днів: перед цим удари припали на центри в Сасово Рязанської області та Калузі. Наслідки виявилися значно ширшими за проблеми одного технологічного бізнесу: перебої торкнулися хмарної інфраструктури, сервісів для звичайних користувачів і платформ, від яких залежать інші компанії.

На перший погляд, дата-центр — це просто будівля із серверами, яку можна відремонтувати або замінити. Проте сучасна цифрова економіка працює інакше. На одному майданчику можуть одночасно розміщуватися обчислювальні ресурси, бази даних і системи зберігання інформації, що забезпечують роботу десятків сторонніх продуктів. Тому пошкодження фізичної інфраструктури здатне спричинити ланцюгові збої далеко за межами самого власника серверів.

UA.News розповідає, які сервіси постраждали після атак на дата-центри «Яндекса», чому ця компанія стала одним із ключових елементів російської цифрової економіки, чи можуть удари загальмувати розвиток технологій у РФ і які суперечності виявляє концепція суверенного інтернету.

Сасово, Калуга, Владимир: як атакували дата-центри «Яндекса»

Перший із трьох широко висвітлених інцидентів стався в ніч проти 8 жовтня в місті Сасово Рязанської області. За повідомленням самої компанії, її дата-центр зазнав серйозних пошкоджень унаслідок атаки безпілотника, після чого роботу об'єкта повністю зупинили. На майданчику виникла пожежа, а фахівці почали оцінювати стан обладнання.

У повідомленні від 9 жовтня «Яндекс» зазначив, що поки не може визначити, коли обладнання на пошкоджених майданчиках вдасться повернути до роботи. Компанія підтвердила, що внаслідок атаки на Сасово постраждала частина інфраструктури. Того самого дня вона повідомила про удар по дата-центру в Калузі: там кілька модулів повністю вийшли з ладу.

Про третій інцидент стало відомо в ніч проти 11 жовтня. Після атаки безпілотників дата-центр у Владимирі припинив роботу. За даними компанії, співробітники не постраждали, а фахівці та екстрені служби працювали на місці події.

Компанія підтвердила зупинку роботи об'єктів і пошкодження інфраструктури. Водночас повний масштаб фізичних руйнувань, остаточна кількість несправних серверів і терміни відновлення всіх потужностей залишаються невідомими. Не кожен збій сервісу також означає, що його дані знищено або що він назавжди втратив працездатність.

Масштаб проблеми пояснюється розмірами самої інфраструктури. Майданчик у Сасово містив десятки тисяч серверів. Крім того, там розташовувалися два з трьох суперкомп'ютерів «Яндекса», які використовуються, зокрема, для розвитку технологій штучного інтелекту. Якщо ці обчислювальні системи справді зазнали серйозних пошкоджень, наслідки можуть стосуватися не лише поточних онлайн-сервісів, а й подальшого навчання та вдосконалення моделей ШІ.

Понад 80 сервісів під загрозою: що перестало працювати

Найпомітнішим наслідком ударів стали перебої в роботі Yandex Cloud — хмарної платформи, якою користуються як підрозділи самого «Яндекса», так і сторонні компанії. Після інциденту у Владимирі повідомлялося про проблеми з понад 80 сервісами платформи.

За повідомленнями про інцидент, перебої торкнулися обчислювальних ресурсів, мережевих компонентів, баз даних, сховищ, інструментів для розробників і сервісів штучного інтелекту. Серед них згадували YandexGPT API — інтерфейс, через який розробники можуть інтегрувати мовні моделі у власні застосунки.

Це принципова відмінність між збоєм звичайного вебсайту та проблемою хмарної платформи. Якщо перестає відкриватися конкретний сайт, користувач втрачає доступ до одного продукту. Якщо виходить із ладу інфраструктурний компонент, на якому працюють інші продукти, проблеми можуть виникнути одночасно в десятків компаній. Кожна з них має власний сайт, застосунок і клієнтську базу, але фактично залежить від спільного постачальника обчислювальних ресурсів.

Серед споживчих продуктів, про проблеми з якими повідомляли після атаки на Владимир, були «Яндекс Музика», «Телеміст», «Яндекс Дім» та голосовий помічник «Аліса». Це сервіси з різними функціями: музичний стримінг, відеозв'язок, керування розумними пристроями й голосова взаємодія.

Наслідки не обмежилися продуктами під брендом «Яндекса». Після попередньої атаки на Сасово проблеми фіксували в роботі сайтів російського залізничного оператора «РЖД», мобільного оператора «МегаФон» та деяких медіа.

Частина продуктів могла працювати нестабільно, частина — втрачати окремі функції, а інші могли відновлюватися завдяки перенесенню навантаження.

Чому «Яндекс» так важливий для РФ

У Росії «Яндекс» давно переріс формат пошукової системи. Це екосистема, що охоплює навігацію, таксі, доставку їжі й товарів, рекламу, електронну пошту, хмарні обчислення, відеозв'язок, розважальні підписки, фінансові продукти та інструменти для розробників.

Для звичайного користувача ця інтеграція означає зручність: один обліковий запис, знайомий інтерфейс, спільні платіжні механізми та взаємопов'язані сервіси. Але для цифрової економіки така модель має й інший бік. Чим більше щоденних завдань зосереджується в одній екосистемі, тим більше потенційних точок відмови виникає в разі масштабної технічної проблеми.

Наприклад, проблеми з картографічними сервісами можуть ускладнити планування маршрутів. Перебої в роботі таксі або доставки — вплинути на поїздки, замовлення й заробіток водіїв та кур'єрів. Нестабільність хмарної платформи може порушити роботу корпоративних застосунків, сайтів, внутрішніх баз даних і сервісів клієнтської підтримки.

Окремий напрям — реклама й електронна комерція. Бізнес використовує цифрові інструменти для залучення покупців, обробки замовлень, аналітики, комунікації з клієнтами та керування запасами. Якщо частина таких процесів залежить від спільної інфраструктури, навіть короткочасний збій може означати втрачені продажі, затримки в обслуговуванні або додаткові витрати на відновлення.

Ще важливіше, що не всі компанії можуть самостійно швидко перенести свої системи до іншого провайдера. Для цього потрібні сумісні бази даних, резервні копії, підготовлені облікові записи, налаштовані мережі, перевірені процедури відновлення та персонал, який уміє ними користуватися. Якщо бізнес роками працював в одному хмарному середовищі, аварійний перехід може виявитися складним і дорогим.

Отже, залежність від «Яндекса» — це не лише популярність його бренду. Це залежність частини російського бізнесу від технологічних компонентів, які не видно кінцевому користувачеві, але без яких його цифрові продукти можуть не працювати.

Чи здатні удари загальмувати цифровізацію Росії

Три пошкоджені дата-центри за короткий період — серйозний інфраструктурний інцидент для компанії, яка одночасно розвиває хмарні технології, пошукові продукти та штучний інтелект. Проте оцінювати довгостроковий ефект потрібно за кількома окремими напрямами.

Перший напрям — безпосередні перебої. Навіть якщо компанії вдасться відновити роботу основних сервісів, повторні аварії можуть змусити її перерозподіляти навантаження, змінювати архітектуру систем і відкладати заплановані оновлення. Інженери, які мали працювати над новими продуктами, змушені витрачати час на відновлення інфраструктури та підтримку клієнтів.

Другий напрям — вартість відновлення. Дата-центр складається не лише із серверів. Це мережеве обладнання, системи зберігання даних, електроживлення, охолодження, фізична безпека та спеціалізовані компоненти. Якщо частину обладнання пошкоджено, компанії необхідно не просто замовити заміну, а й перевірити сумісність, організувати постачання, встановити обладнання та відновити працездатність усіх залежних систем.

Третій напрям — доступність сучасних обчислювальних прискорювачів. Для навчання великих моделей ШІ потрібні значні обчислювальні ресурси, зокрема графічні процесори та спеціалізовані прискорювачі. Заміна таких компонентів може бути складнішою за придбання стандартних серверів. Російські компанії працюють в умовах експортних обмежень і складнішої логістики технологічного обладнання, що потенційно збільшує терміни та вартість відновлення.

Четвертий напрям — конкуренція в галузі ШІ. Якщо «Яндекс» втратить частину доступних обчислювальних потужностей, це потенційно може сповільнити навчання нових моделей, тестування продуктів і розширення API-сервісів. Однак швидкість такого ефекту залежить від того, скільки ресурсів залишилося, чи є резервні майданчики та наскільки ефективно компанія зможе перерозподілити завдання.

Які альтернативи «Яндексу» є в Росії

Російський цифровий ринок не обмежується однією компанією. Проте альтернативи «Яндексу» відрізняються залежно від конкретного завдання: пошук інформації, навігація, хмарні обчислення, комунікація чи доставка.

У пошуку головним конкурентом залишається Google. За даними аналітичного сервісу Statcounter, у вересні 2026 року «Яндекс» мав приблизно 70,3% російського ринку пошукових систем, а Google — 28,1%. Ці цифри показують, що Google зберігає значну альтернативну частку, але «Яндекс» залишається домінантним гравцем.

Серед інших варіантів — пошук Mail.ru, який входить до цифрової екосистеми VK, а також менш популярні пошукові системи. Проте наявність альтернативи не означає, що вона має таку саму якість локальних результатів, інтеграцію з картами, рекламою чи іншими сервісами.

У навігації користувачі можуть обирати між «Яндекс Картами», Google Maps і 2ГІС. Для міського транспорту, пошуку організацій і побудови маршрутів це різні продукти зі своїми сильними сторонами. Однак перехід на іншу карту не обов'язково компенсує проблеми з іншими компонентами екосистеми, наприклад службами замовлення таксі або корпоративними API.

На ринку комунікацій і соціальних платформ важливе місце посідає VK, що розвиває соціальні мережі, пошту, відео та інші цифрові продукти. У корпоративному сегменті альтернативами окремим продуктам «Яндекса» можуть бути сервіси VK, «Ростелекому», інших російських провайдерів і локальні ІТ-рішення.

З хмарною інфраструктурою ситуація складніша. Бізнес може використовувати VK Cloud, хмарні платформи інших російських провайдерів, власні сервери або міжнародні рішення там, де вони доступні й сумісні з його потребами. Але міграція між хмарами потребує технічної підготовки: дані необхідно перенести, додатки — адаптувати, а резервні системи — перевірити.

Для таксі, доставки й електронної комерції альтернативи також існують. Проте вони не завжди мають однакове географічне покриття, кількість партнерів або інтеграцію з іншими продуктами. Тому відмова від «Яндекса» може бути простою для одного користувача й складною для підприємства, яке побудувало на його інфраструктурі значну частину операцій.

Загалом наявність конкурентів зменшує ризик повної залежності від одного провайдера, але не усуває його автоматично. Якщо компанія одночасно використовує хмарну платформу, авторизацію, аналітику та інші сервіси одного постачальника, заміна лише одного компонента не обов'язково забезпечить безперервність усієї системи.

Як централізація посилила вразливість Росії

Росія створювала суверенний інтернет під гаслами технологічної незалежності та захисту від зовнішнього відключення. Проте за роки реалізації цієї концепції держава отримала передусім більше можливостей контролювати мережевий трафік, блокувати ресурси й обмежувати доступ громадян до інформації. При цьому централізоване управління інтернетом не зробило російську цифрову економіку невразливою до фізичних атак, технічних аварій і дефіциту обладнання.

Закон про суверенний інтернет набув чинності в листопаді 2019 року. Він передбачив встановлення в мережах провайдерів спеціального обладнання — технічних засобів протидії загрозам (ТСПУ), яке дозволяє фільтрувати, блокувати та перенаправляти трафік. Як зазначає Human Rights Watch у дослідженні про ізоляцію російського інтернету, система стала інструментом централізованої цензури, а її робота супроводжується непрозорими обмеженнями та ризиками для приватності.

Один із головних недоліків такої моделі — підміна стійкості контролем. Держава може отримати більше можливостей керувати тим, які ресурси відкриваються користувачам, але це не означає, що вона здатна безперебійно забезпечувати роботу всіх цифрових послуг. Ба більше, втручання в мережеву інфраструктуру може створювати побічні збої. Human Rights Watch описує випадки, коли через блокування та технічні проблеми користувачі втрачали доступ не лише до іноземних платформ, а й до російських сайтів, банківських застосунків та інших важливих сервісів.

Інший мінус — скорочення доступу до міжнародної цифрової екосистеми. Блокування соціальних мереж, обмеження роботи інструментів обходу цензури та вихід частини іноземних компаній звужують вибір користувачів і бізнесу. Російські розробники отримують можливість займати вільні ніші, але водночас зростає ризик концентрації ринку навколо кількох великих місцевих постачальників. Якщо компанія залежить від обмеженого набору хмарних платформ, пошукових систем, рекламних мереж та інструментів аналітики, альтернативи можуть виявитися менш доступними або вимагати дорогої міграції.

Саме тут виникає суперечність російської цифрової політики. Влада прагне зменшити залежність країни від зовнішніх технологій, але така ізоляція не обов'язково створює більше незалежних і взаємозамінних систем. Вона може, навпаки, посилювати роль кількох внутрішніх компаній, від яких залежать цілі сегменти економіки. Коли одна з них стикається з масштабною аварією, наслідки відчувають не лише її безпосередні клієнти, а й сторонні організації, що використовують її інфраструктуру.

У випадку з «Яндексом» цей ризик особливо помітний. Компанія об'єднує пошук, карти, навігацію, таксі, доставку, рекламні інструменти, хмарні обчислення та сервіси для розробників. Це не означає, що вся Росія залежить лише від одного провайдера: на ринку працюють VK Cloud, інші хмарні оператори й власні корпоративні дата-центри. Однак масштаб екосистеми «Яндекса» робить проблеми її інфраструктури системним ризиком для значної кількості цифрових продуктів.

Удари по дата-центрах показали різницю між суверенністю мережі та стійкістю її складових. Національна система доменних імен, централізоване керування трафіком або можливість обмежити зовнішні з'єднання не відновлять сервери, знищені внаслідок пожежі, і не замінять пошкоджене обладнання. Для цього необхідні географічно розподілені резервні майданчики, незалежні копії даних, запасні обчислювальні потужності та регулярні випробування аварійного відновлення.

Після ударів по «Яндексу» різко впав бот-трафік

Після ударів по дата-центрах «Яндекса» різко скоротився автоматизований трафік із мережі компанії. За даними Cloudflare Radar, 8 жовтня трафік Yandex Cloud у середньому був на 33% нижчим за звичайний рівень. Після наступних атак показник бот-трафіку з мережі «Яндекса» впав до 0,4% від максимального рівня HTTP-запитів за попередні два тижні.

Ці зміни привернули увагу до ролі російської цифрової інфраструктури в інформаційних операціях за кордоном. Російські мережі автоматизованих акаунтів використовувалися для поширення політичної пропаганди, посилення поляризації та маніпуляцій у дискусіях про війну, міграцію й підтримку України.

У Німеччині предметом таких дискусій стала, зокрема, партія «Альтернатива для Німеччини» (AfD), чиї повідомлення про міграцію, відносини з Росією та допомогу Україні активно поширюються в соціальних мережах. У США російські інформаційні операції неодноразово використовували теми, що розколюють суспільство, зокрема суперечки навколо Дональда Трампа, руху MAGA, міграції та американської підтримки Києва.

Ще один напрям російських інформаційних операцій — розпалювання ворожнечі між українцями та поляками. Кампанії використовували теми українських біженців, соціальних виплат, історичних суперечок і конкуренції на ринку праці. Інститут стратегічного діалогу (ISD) документував скоординовані кампанії, спрямовані на посилення негативного ставлення до українців у Польщі напередодні президентських виборів 2025 року.

Російські інформаційні мережі можуть використовувати сервери різних провайдерів, орендовану інфраструктуру в інших країнах і скомпрометовані пристрої. Водночас різке падіння автоматизованого трафіку з мережі «Яндекса» показує, що порушення роботи великої технологічної інфраструктури здатне впливати на цифрову активність далеко за межами Росії.

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