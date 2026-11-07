Тричі за ніч російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами

У ніч проти суботи, 7 листопада, російські терористичні війська тричі завдали удару по Києву балістичними ракетами. У столиці знову було чути вибухи. Незадовго до цього Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Близько 03:00 Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння, і невдовзі в Києві пролунали вибухи.

Це вже третя балістична атака на столицю за ніч. Уперше ворог вдарив по місту близько 23:00, вдруге - близько 01:00.

Під час другої атаки вибухи лунали в передмісті Києва, а за словами Віталія Кличка, окупанти били по об'єктах інфраструктури. Тоді постраждали двоє людей.

Близько 03:30 у Києві знову пролунали вибухи. Мешканців закликають залишатися в укриттях.

Нічна серія ударів почалася ще ввечері 6 листопада, коли Росія атакувала Київ балістикою вперше. Крім того, ворожий дрон зруйнував приватний будинок у селі Богданівка на Київщині, з-під завалів рятувальники дістали чоловіка.

Наразі триває загроза ударів безпілотниками. Телеграм-канали повідомляють, що на підльоті до Києва “Герань” — оголошено чергову жовту тривогу.

Нагадаємо, що 6 листопада унаслідок російської атаки на Київську область поранення дістав 22-річний чоловік.

6 листопада президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо ліквідації наслідків російських ударів, відновлення енергопостачання та ситуації в регіонах.

6 листопада після чергових ударів по енергетиці у Києві та ще чотирьох областях України було запроваджено аварійні відключення електроенергії.