Троє дітей загинули внаслідок удару російського дрона по парку на Харківщині

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Рашисти 19 жовтня завдали удару безпілотником по центральному парку у селищі Нова Водолага Харківської області під час перебування там родин із дітьми. Унаслідок влучання на відкритій території поблизу будівлі кафе загинули шість осіб, серед яких троє дітей, зокрема немовля у візочку.

Ще 14 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості, серед травмованих — діти. На місці події працюють підрозділи ДСНС, медики та поліція, які надають допомогу потерпілим та обстежують територію.

Джерело: Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час виступу на пресконференції повторив низку пропагандистських штампів, заявивши, що російські війська нібито «ніколи не атакували цивільну інфраструктуру України».

Уранці 19 жовтня 2026 року внаслідок масованої російської атаки на енергетичну інфраструктуру в окремих областях України виникли перебої з електропостачанням. У деяких населених пунктах також зникла вода.

Нагадаємо, що унаслідок нічної балістичної атаки рф 19 жовтня обладнання та інфраструктура одного з датацентрів компанії «Датагруп» повністю вийшли з ладу.

У Києві через обстріл 19 жовтня змінили рух тролейбусів чотирьох маршрутів.

США знову не попередили Україну про російську балістичну атаку на Київ.

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