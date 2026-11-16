Трьом російським десантникам оголосили підозри за катування жителів Бучі

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Трьох військовослужбовців 234-го десантно-штурмового полку РФ підозрюють у катуванні мирних жителів Бучі під час окупації Київщини у березні 2022 року.

За даними слідства, двоє окупантів під погрозами зброєю змушували місцевого жителя йти попереду них і заходити до приміщень під час перевірок, використовуючи його як «живий щит». Ще один десантник побив і принижував беззбройного цивільного.

Усім трьом повідомили про підозру у воєнному злочині. Окремо до суду скерували обвинувальний акт щодо заступника командира бойової машини цього ж полку, якого підозрюють у жорстокому побитті та погрозах розстрілом місцевому жителю.

Загалом у межах розслідування злочинів під час окупації Бучі встановили 63 причетних російських військовослужбовців, яким повідомили про 71 підозру.

Джерело: Офіс генерального прокурора

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