Трьом російським десантникам оголосили підозри за катування жителів Бучі
Трьох військовослужбовців 234-го десантно-штурмового полку РФ підозрюють у катуванні мирних жителів Бучі під час окупації Київщини у березні 2022 року.
За даними слідства, двоє окупантів під погрозами зброєю змушували місцевого жителя йти попереду них і заходити до приміщень під час перевірок, використовуючи його як «живий щит». Ще один десантник побив і принижував беззбройного цивільного.
Усім трьом повідомили про підозру у воєнному злочині. Окремо до суду скерували обвинувальний акт щодо заступника командира бойової машини цього ж полку, якого підозрюють у жорстокому побитті та погрозах розстрілом місцевому жителю.
Загалом у межах розслідування злочинів під час окупації Бучі встановили 63 причетних російських військовослужбовців, яким повідомили про 71 підозру.
Джерело: Офіс генерального прокурора
Служба безпеки України та Луганська обласна прокуратура зібрали доказову базу та заочно повідомили про підозру керівнику окупаційної установи виконання покарань у тимчасово захопленому Луганську.
Нагадаємо, Служба безпеки в Краматорську затримала чергового зрадника. Він коригував російський ракетний удар по місцевій школі.
Служба безпеки України викрила співробітника «Укрзалізниці», що працював на російську фсб. Він коригував ракетні удари по Києву.