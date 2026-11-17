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Центральний банк Росії зобов'язав кредитні організації до 1 вересня 2027 року передати дані про всі чинні платіжні картки громадян до єдиної системи обліку платіжних карток (ЄСОПК).

Згідно з новими правилами, банки мають надати номери та види карток, з яких здійснюються грошові перекази, а також індивідуальні податкові номери (ІПН) клієнтів. Цілодобове приймання, обробку та зберігання цієї бази здійснюватиме Національна система платіжних карток (НСПК). Крім того, із 1 вересня 2027 року почне діяти обмеження, за яким одна фізична особа зможе мати не більше 20 платіжних карток у всіх банках сумарно.

Встановити ІПН усіх клієнтів — фізичних осіб фінансові установи повинні до 1 січня 2028 року. Якщо громадянин відмовиться надати ці відомості, банк отримає право на шість місяців заблокувати йому дистанційний доступ до рахунків, а також обмежити зняття готівки через банкомати або використання електронних гаманців.

Посилення фінансового нагляду в РФ відбувається одночасно з розширенням повноважень податкової служби. Зокрема, уряд Росії запропонував зобов'язати Центробанк із 1 січня 2027 року передавати Федеральній податковій службі (ФПС) дані про громадян, які регулярно отримують перекази від інших фізичних осіб, що дозволить податківцям вимагати виписки за рахунками. Також з 2027 року банки планують зобов'язати протягом години інформувати ФПС про оплату росіянами товарів та послуг картками, переказами або через систему швидких платежів.

Окремо до Держдуми РФ внесено законопроєкт, який передбачає жорсткі обмеження для осіб, запідозрених у «сумнівних переказах». У разі його ухвалення з 1 березня 2028 року таким громадянам можуть заборонити вносити готівку на рахунки та отримувати перекази від інших фізичних осіб на суму понад 30 тисяч рублів на місяць.

Джерело: Видання «The Moscow Times».

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