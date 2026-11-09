У Бердянську ЗСУ вдарили по базі російських окупантів, є загиблі та поранені

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У ніч проти 8 листопада в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області завдали удару по місцю базування російських військових на території табору «Факел». За попередньою інформацією, по об’єкту зафіксували 17 влучань поспіль.

Унаслідок атаки десятки російських окупантів загинули або дістали поранення. Про це повідомив керівник «Центру вивчення окупації» Петро Андрющенко.

За словами Андрющенка, удар по місцю розташування російських військових у таборі «Факел» завдали близько 23:30 у ніч із 7 на 8 листопада.

«Було 17 влучань поспіль. Після перших приблизно 5 росіяни навіть перестали намагатись збивати», – розповів він.

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Андрющенко повідомив, що внаслідок атаки кількість загиблих і поранених серед російських військових обчислюється десятками.

«200 та 300 десятки. Вивозили потайки поспіхом, опасаючись повторного удару», – написав керівник «Центру вивчення окупації».

Він також пояснив, чому інформація про удар з’явилася із затримкою. За його словами, джерела перебували в небезпеці, тому повідомлення оприлюднили не відразу.

«Блискучі результати. Джерела в безпеці – тому, вибачте, з затримкою», – зазначив Андрющенко.

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Про це повідомив керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко.

Нагадаємо, українські Сили спеціальних операцій продовжують виконувати бойові завдання на території Росії. Зокрема, оператори 73-го морського центру ССО провели спеціальні дії в тилу противника, завдавши йому втрат і порушивши логістичні маршрути.

Російські військапродовжують наступальні дії на різних ділянках фронту, однак не досягають суттєвих успіхів завдяки контратакам Сил оборони України. Українські захисники також завдають ударів по позиціях противника та перешкоджають його пересуванню.

За минулу добу на фронті відбулося 140 бойових зіткнень. Найбільшу активність російські війська проявляли на Покровському напрямку, де українські захисники відбили 15 атак противника.

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 9 листопада 2026 року, становлять близько 1 609 380 осіб, зокрема 2 980 осіб – за минулу добу.

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