У більшості регіонів України скасували аварійні відключення світла: де складна ситуація

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Завдяки цілодобовій роботі енергетиків протягом ночі вдалося частково стабілізувати ситуацію в енергосистемі після масштабних російських атак. У більшості регіонів України, зокрема й у Києві, скасували аварійні відключення електроенергії та повернулися до графіків погодинних обмежень.

Водночас ситуація в енергосистемі залишається складною, особливо у Києві та Київській області. Усі залучені служби працюють скоординовано, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки російських атак і стабілізувати електропостачання.

Наразі аварійні відключення продовжують діяти лише в Харківській області.

В «Укренерго» повідомили, що російські війська продовжували завдавати ударів по енергетичних об'єктах протягом усього вчорашнього дня та в ніч на сьогодні.

«Протягом учорашнього дня та сьогодні вночі ворог продовжував атакувати енергетичну інфраструктуру. Внаслідок нових обстрілів, а також пошкоджень попередніх днів станом на ранок залишаються знеструмлені споживачі у Вінницькій, Житомирській, Запорізькій, Кіровоградській, Харківській та Херсонській областях.

Енергетики працювали всю ніч і продовжують аварійно-відновлювальні роботи всюди, де це дозволяє безпекова ситуація. Усі зусилля спрямовані на якнайшвидше відновлення пошкодженого обладнання та покращення ситуації з електропостачанням», — пояснили в «Укренерго».

Аварійно-відновлювальні роботи тривають у всіх регіонах, де це дозволяють умови безпеки. Енергетики зосереджені на ремонті пошкодженого обладнання та відновленні електропостачання для споживачів.

Про це повідомляє пресцентр «Укренерго».

Нагадаємо, російські терористи у вівторок, 3 листопада, атакували енергетичну інфраструктуру у Житомирі. Влада готує розгортання пунктів незламності.

У столиці та Київській області вдень 4 листопада діють екстрені відключення електроенергії.

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