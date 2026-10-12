У частині регіонів України 13 жовтня діятимуть графіки відключення світла

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У вівторок, 13 жовтня, в окремих регіонах України з 06:00 до 23:59 запроваджуються графіки погодинних відключень електроенергії. За інформацією НЕК «Укренерго», обмеження застосовуватимуться для всіх категорій споживачів у обсязі від 0,5 до 2 черг, а для бізнесу та промисловості діятимуть графіки обмеження потужності.

Причиною вимушених заходів є наслідки системних російських атак на об'єкти енергетичної інфраструктури. В енергокомпанії наголошують, що ситуація в системі може змінюватися залежно від обставин, а деталізовані розклади відключень оприлюднять місцеві оператори систем розподілу.

Джерело: НЕК «Укренерго».

Раніше у Києві після атаки РФ 11 жовтня зникло світло в чотирьох районах.

Також киян попередили про ризик перебоїв зі світлом і водою та дали поради.

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