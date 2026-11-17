У Чернігові 18 листопада оголосили День жалоби за загиблими від російського удару
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У Чернігові 18 листопада вшанують пам’ять трьох чоловіків, які загинули внаслідок російської атаки 16 листопада 2026 року. Загиблим було 41, 41 та 42 роки.
На знак скорботи на будівлях органів влади, місцевого самоврядування, підприємств та установ приспустять Державний Прапор України з чорною стрічкою.
Також 18 листопада в місті обмежать проведення розважальних і концертних заходів. У закладах торгівлі, ресторанах, на ринках і в громадському транспорті заборонять відтворення розважальної музики.
Джерело: Чернігівська міська рада.
Упродовж доби 17 листопада російські війська били по підприємству, об’єкту енергетики та цивільній інфраструктурі Чернігівської області. Внаслідок обстрілів троє людей загинули, ще двоє постраждали.
Чаус додав, що вночі ворог завдав удару «Герберою» по селу Корюківської громади. Пошкоджена оселя, загорілося господарське приміщення.
14 листопада російські війська вдарили по об’єкту критичної інфраструктури в місті Мена на Чернігівщині. Унаслідок атаки загинули двоє чоловіків, ще один постраждалий перебуває в лікарні.