У Чернігові 18 листопада вшанують пам’ять трьох чоловіків, які загинули внаслідок російської атаки 16 листопада 2026 року. Загиблим було 41, 41 та 42 роки.

На знак скорботи на будівлях органів влади, місцевого самоврядування, підприємств та установ приспустять Державний Прапор України з чорною стрічкою.

Також 18 листопада в місті обмежать проведення розважальних і концертних заходів. У закладах торгівлі, ресторанах, на ринках і в громадському транспорті заборонять відтворення розважальної музики.

Джерело: Чернігівська міська рада.