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У Чернігові оприлюднили фото наслідків російської атаки 29 жовтня.

Унаслідок удару загинули дві 15-річні дівчини, ще 23 людини постраждали, серед них четверо дітей.

Російські війська вдарили боєприпасом «Бандероль» по центру міста, коли на вулицях перебувало багато людей. Після атаки спалахнула пожежа в магазинах, також зафіксовано пошкодження будівель.

Наслідки удару зафіксував фотожурналіст Макс Кішка. Наймолодшій дитині серед постраждалих — лише 10 місяців.

Джерело: В’ячеслав Чаус, голова Чернігівської ОВА

Унаслідок російського удару по Чернігову загинули дві 15-річні дівчини.

На Чернігівщині російські військові завдали удару FPV-дронами на оптоволокні по навчальному об’єкту в Новгород-Сіверській громаді. Інформації про наслідки атаки наразі немає.

У середу, 28 жовтня, російські війська атакували притулок «Крок до тварин» у Чернігові. Унаслідок удару загинула одна собака. Для атаки на місто росіяни застосували реактивний безпілотник типу «Бандероль».

Удень 23 жовтня російські війська атакували безпілотниками підприємство в Чернігові. Унаслідок удару під завалами опинилися люди.

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