У Чернігові показали наслідки російського удару: пошкоджені будинки, десятки постраждалих і дві загиблі дівчини
У Чернігові оприлюднили фото наслідків російської атаки 29 жовтня.
Унаслідок удару загинули дві 15-річні дівчини, ще 23 людини постраждали, серед них четверо дітей.
Російські війська вдарили боєприпасом «Бандероль» по центру міста, коли на вулицях перебувало багато людей. Після атаки спалахнула пожежа в магазинах, також зафіксовано пошкодження будівель.
Наслідки удару зафіксував фотожурналіст Макс Кішка. Наймолодшій дитині серед постраждалих — лише 10 місяців.
Джерело: В’ячеслав Чаус, голова Чернігівської ОВА
Унаслідок російського удару по Чернігову загинули дві 15-річні дівчини.
На Чернігівщині російські військові завдали удару FPV-дронами на оптоволокні по навчальному об’єкту в Новгород-Сіверській громаді. Інформації про наслідки атаки наразі немає.
У середу, 28 жовтня, російські війська атакували притулок «Крок до тварин» у Чернігові. Унаслідок удару загинула одна собака. Для атаки на місто росіяни застосували реактивний безпілотник типу «Бандероль».
Удень 23 жовтня російські війська атакували безпілотниками підприємство в Чернігові. Унаслідок удару під завалами опинилися люди.