У Чернігові призупинили рух трьох автобусних маршрутів через пошкодження транспорту внаслідок атаки РФ

0:00 / 0:00

У Чернігові тимчасово не працюють маршрути №24, №24А та №25. Як повідомила міська рада 11 листопада, причиною стало пошкодження автобусів одного з перевізників унаслідок російського удару.

«Учора, 10 листопада, близько 23:05 ворог завдав удару по району Нової Подусівки в Чернігові. Унаслідок атаки пошкоджено автобуси одного з підприємств, що здійснює міські пасажирські перевезення», – йдеться в повідомленні пресслужби міськради в телеграмі.

На маршрути №25А та №33 планують випустити вцілілі автобуси, їхня кількість і графіки руху уточнюються.

Джерело: Пресслужба Чернігівської міської ради

Крім того, російські війська протягом 9-10 листопада завдали трьох авіаударів по Слов’янську Донецької області. Унаслідок атаки п’ять будинків зруйновано, щонайменше 82 оселі пошкоджено, одна людина дістала поранення, повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

російські війська атакували Харків і ще 10 населених пунктів області. Унаслідок обстрілів постраждали восьмеро людей, зокрема хлопчик віком 1 рік і 11 місяців, повідомив 10 листопада начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Війська РФ 10 листопада атакували об’єкт критичної інфраструктури в Голованівському районі Кіровоградської області. Унаслідок влучання виникла пожежа.

Читай нас у