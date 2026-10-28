У Чернігові російський дрон вдарив по притулку для тварин, загинула собака

0:00 / 0:00

У середу, 28 жовтня, російські війська атакували притулок «Крок до тварин» у Чернігові. Унаслідок удару загинула одна собака. Для атаки на місто росіяни застосували реактивний безпілотник типу «Бандероль».

Під удар потрапило комунальне підприємство ветеринарно-стерилізаційний центр Крок до тварин. В результаті удари поранення отримали ти жінки віком 59, 40 та 18 років, а також травмовані три коти і собака. Ще одна собака загинула.

На території комунального підприємства від удару залишилася вирва.

«Унаслідок атаки пошкоджені будівлі підприємства, зокрема вибиті вікна. Також унаслідок влучання загинула одна собака, травмовано трьох котів та одну собаку», — повідомили Суспільне в комунальному підприємстві.



undefined

У Кроку до тварин звертаються до небайдужих жителів Чернігова із проханням взяти тварин постраждалого центру на перетримку поки відбуватимуться ремонтні роботи.

Про це повідомили у Національній поліції України в Чернігівській області.

Під Одесою РФ вдарила дронами по собачому притулку, спалахнула пожежа.

На Київщині згоріла частина притулку бездомних тварин Сіріус.

«Білі янголи» врятували покинутого алабая в небезпечному районі Дружківки.





Читай нас у