У Чернігові російський дрон влучив на територію навчального закладу

Російський безпілотник атакував територію навчального закладу в Чернігові. Під час удару постраждав охоронець, який перебував на місці. Спочатку очільник МВА поінформував про влучання російського БпЛА на території одного з навчальних закладів міста. «За попередньою інформацією, БпЛА ворога влучив по території одного з навчальних закладів міста», — написав Брижинський.

Згодом він уточнив, що внаслідок російської атаки легкі травми отримав охоронець закладу. Медичні працівники оглянули чоловіка та надали йому необхідну допомогу безпосередньо на місці події. Від госпіталізації постраждалий відмовився. Інших подробиць щодо наслідків удару в повідомленнях міської військової адміністрації наразі не навели. Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський у своєму Telegram-каналі.

Російські війська атакували Любецьку та Новгород-Сіверську громади на Чернігівщині. Унаслідок удару безпілотника по подвір’ю постраждала жінка, а в кількох населених пунктах пошкоджені житлові будинки й автомобіль. Напередодні ввечері російські дрони також атакували Новгород-Сіверський, де загорілася господарська споруда.