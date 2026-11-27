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У Чернівцях 27 листопада під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Перед цим місцева влада попереджала про безпілотник над обласним центром.

Повітряну тривогу в області почали оголошувати близько 14:51. Спочатку небезпеку зафіксували в Дністровському районі, згодом її поширили на Чернівецький і Вижницький райони.

О 15:20 стало відомо про БпЛА над Чернівцями. Жителів закликали негайно залишити громадські місця та подбати про власну безпеку.

За дві хвилини в місті почули вибухи. Місцеві телеграм-канали повідомляли про можливе збиття безпілотника та попереджали про небезпеку уламків.

Також з'явилася непідтверджена інформація про влучання в місті. Станом на момент публікації місцева влада не повідомляла про наслідки атаки.

Джерело: Чернівецька ОВА

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