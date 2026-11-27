У Чернівцях під час повітряної тривоги пролунали вибухи
У Чернівцях 27 листопада під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Перед цим місцева влада попереджала про безпілотник над обласним центром.
Повітряну тривогу в області почали оголошувати близько 14:51. Спочатку небезпеку зафіксували в Дністровському районі, згодом її поширили на Чернівецький і Вижницький райони.
О 15:20 стало відомо про БпЛА над Чернівцями. Жителів закликали негайно залишити громадські місця та подбати про власну безпеку.
За дві хвилини в місті почули вибухи. Місцеві телеграм-канали повідомляли про можливе збиття безпілотника та попереджали про небезпеку уламків.
Також з'явилася непідтверджена інформація про влучання в місті. Станом на момент публікації місцева влада не повідомляла про наслідки атаки.
Джерело: Чернівецька ОВА
Реактивний дрон дістався Івано-Франківщини: у районі Бурштина пролунали вибухи.
Російські війська атакували інфраструктуру на Житомирщині, є постраждалі.
Росія вночі 27 листопада атакувала критичну інфраструктуру Кіровоградщини.
Нагадаємо, що Російський дрон зруйнував квартиру в десятиповерхівці у Дніпрі.