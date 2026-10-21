У Чорткові внаслідок атаки РФ постраждали троє дітей і жінка

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Російський безпілотник удень 21 жовтня атакував місто Чортків на Тернопільщині. Унаслідок удару постраждали четверо людей, серед них троє неповнолітніх.

Про це повідомив голова Тернопільської ОВА Тарас Пастух.

«Загалом сьогодні постраждало четверо осіб: одна доросла жінка та троє неповнолітніх. Усім надано необхідну медичну допомогу», — зазначив очільник області.

Постраждалі отримали травми різного ступеня тяжкості, двох людей госпіталізували. Також внаслідок атаки пошкоджено господарську будівлю на території приватного домогосподарства, де спалахнула пожежа.

Джерело: Тарас Пастух, Telegram.

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