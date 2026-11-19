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Увечері 18 листопада російські війська атакували працівників газової служби, які прибули на виклик до житлового будинку. Унаслідок обстрілу постраждав водій аварійної бригади, повідомив очільник «Нафтогазу» Сергій Федоренко.

Інцидент стався ввечері в середу, 18 листопада. Працівники аварійної служби прибули на виклик до одного з житлових будинків у Чугуєві, і саме в цей момент російські війська відкрили вогонь.

Внаслідок обстрілу поранення отримав водій бригади. Чоловіка госпіталізували та прооперували - наразі медики оцінюють його стан як стабільний.

Федоренко наголосив, що обстріл на Харківщині став уже третім подібним випадком за останні кілька днів:

напередодні окупанти атакували бригаду газовиків у Донецькій області, де поранення дістали двоє працівників;

також під ворожий удар потрапив службовий об'єкт газовиків у Дніпропетровській області — там було пошкоджено спецтранспорт.

«Це не випадковість. Ворог системно б'є по аварійних бригадах, бо розуміє: поки вони працюють, у людей є газ. Росіяни хочуть зупинити ремонти й залишити українців без тепла взимку», — йдеться у повідомленні.

Газовики продовжують працювати цілодобово як у тилу, так і в прифронтових громадах. На кожен виклик фахівці виїжджають у бронежилетах та захисних шоломах.

Джерело: Сергій Федоренко

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