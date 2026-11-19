У Чугуєві росіяни обстріляли аварійну бригаду газовиків, поранено водія
Увечері 18 листопада російські війська атакували працівників газової служби, які прибули на виклик до житлового будинку. Унаслідок обстрілу постраждав водій аварійної бригади, повідомив очільник «Нафтогазу» Сергій Федоренко.
Інцидент стався ввечері в середу, 18 листопада. Працівники аварійної служби прибули на виклик до одного з житлових будинків у Чугуєві, і саме в цей момент російські війська відкрили вогонь.
Внаслідок обстрілу поранення отримав водій бригади. Чоловіка госпіталізували та прооперували - наразі медики оцінюють його стан як стабільний.
Федоренко наголосив, що обстріл на Харківщині став уже третім подібним випадком за останні кілька днів:
- напередодні окупанти атакували бригаду газовиків у Донецькій області, де поранення дістали двоє працівників;
- також під ворожий удар потрапив службовий об'єкт газовиків у Дніпропетровській області — там було пошкоджено спецтранспорт.
«Це не випадковість. Ворог системно б'є по аварійних бригадах, бо розуміє: поки вони працюють, у людей є газ. Росіяни хочуть зупинити ремонти й залишити українців без тепла взимку», — йдеться у повідомленні.
Газовики продовжують працювати цілодобово як у тилу, так і в прифронтових громадах. На кожен виклик фахівці виїжджають у бронежилетах та захисних шоломах.
Джерело: Сергій Федоренко
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