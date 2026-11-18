0:00 / 0:00

Унаслідок російської атаки безпілотниками по Чугуєву кількість постраждалих зросла до двох осіб. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. За його даними, поранень зазнали 75-річна жінка та 60-річний чоловік.

Російські БпЛА влучили у 9-поверховий житловий будинок. Зокрема, один із ударів припав на технічний поверх будівлі, що спричинило пожежу на горищі, яку вже оперативно ліквідували рятувальники. Друге влучання сталося у сходову клітину між шостим і сьомим поверхами. Співробітники ДСНС врятували з верхніх поверхів п'ятьох людей.

Окрім житлової багатоповерхівки, пошкоджень зазнало відділення пошти та два автомобілі.

Джерело: Олег Синєгубов у телеграмі.

Протягом доби російські війська обстріляли 16 населених пунктів Харківської області. Унаслідок атак загинула одна людина, ще восьмеро дістали поранення. У Чугуєві гостру реакцію на стрес зафіксували у трьох жінок віком 50, 71 та 74 роки.

Унаслідок ударів по цивільній інфраструктурі в Чугуєві виникли пожежі у двох гаражних боксах, а в Новому Коротичі двічі атакований поштовий термінал. Після влучань там зайнялися конструкції будівлі та дах.

Читай нас у