У Чугуєві зросла кількість постраждалих від атаки дронів
Унаслідок російської атаки безпілотниками по Чугуєву кількість постраждалих зросла до двох осіб. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. За його даними, поранень зазнали 75-річна жінка та 60-річний чоловік.
Російські БпЛА влучили у 9-поверховий житловий будинок. Зокрема, один із ударів припав на технічний поверх будівлі, що спричинило пожежу на горищі, яку вже оперативно ліквідували рятувальники. Друге влучання сталося у сходову клітину між шостим і сьомим поверхами. Співробітники ДСНС врятували з верхніх поверхів п'ятьох людей.
Окрім житлової багатоповерхівки, пошкоджень зазнало відділення пошти та два автомобілі.
Джерело: Олег Синєгубов у телеграмі.
Протягом доби російські війська обстріляли 16 населених пунктів Харківської області. Унаслідок атак загинула одна людина, ще восьмеро дістали поранення. У Чугуєві гостру реакцію на стрес зафіксували у трьох жінок віком 50, 71 та 74 роки.
Унаслідок ударів по цивільній інфраструктурі в Чугуєві виникли пожежі у двох гаражних боксах, а в Новому Коротичі двічі атакований поштовий термінал. Після влучань там зайнялися конструкції будівлі та дах.