У Дарницькому районі Києва після балістичної атаки виникла пожежа — Кличко

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Увечері 29 жовтня у Києві пролунало кілька вибухів. У Дарницькому районі росіяни влучили в складські будівлі. Виникла пожежа.

«Вибухи в столиці. Місто під атакою балістики. Перебувайте в укриттях! У Дарницькому районі влучання в складські будівлі. Є пожежа. Екстрені служби прямують на місце. Екстрені служби прямують на місце», — повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Нагадаємо, що українська розвідка здобула інформацію про підготовку російськими військами нових балістичних атак проти України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський 29 жовтня у своєму зверненні.

Увечері 26 жовтня російська балістика влучила на територію одного з університетів Києва та поруч із ним. Удар також припав на парк «Кіото», район біля станції метро та житлових будинків.

Приватна протиповітряна оборона знищила вже понад 60 повітряних цілей за допомогою автоматизованих турелей. Ці системи використовують для виявлення та ураження повітряних загроз.

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