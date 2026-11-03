У день виборів у США Росія випустила по Україні 17 балістичних ракет і 289 дронів, — Зеленський

0:00 / 0:00

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія здійснила масований удар по енергетичній інфраструктурі України, застосувавши за ніч 17 балістичних і 59 крилатих ракет, а також 289 ударних безпілотників. Глава держави наголосив, що особливо показовим є те, що атака відбулася в день американських виборів до Конгресу — 3 листопада.

За словами президента, російська атака була заздалегідь спланована насамперед проти критичної інфраструктури. Основною мішенню стала енергетична система України — об’єкти генерації та електричні підстанції.

«Складний масований удар нанесли росіяни цієї ночі, прорахований передусім проти критичної інфраструктури. І головна мішень – енергетика, генерація та підстанції у Одеській, Черкаській, Житомирській, Вінницькій, Харківській, Дніпровській, Чернівецькій, Чернігівській, Рівненській областях. В багатьох містах і громадах тривають аварійні та екстрені відключення», — написав Зеленський.

Унаслідок атаки в низці регіонів запровадили аварійні та екстрені відключення електроенергії.

Окремо президент повідомив про удар по медичному закладу в Харкові. За його словами, російські війська атакували міську клінічну лікарню, де лікувалися пацієнти.

«У Харкові росіяни вдарили просто по міській клінічній лікарні. Сімдесят три людини постраждали, пошкоджено кардіологічне відділення, де лікувалися люди», — зазначив президент.

Також Володимир Зеленський повідомив про продовження рятувальної операції в Комишувасі Запорізької області, яка розпочалася напередодні.

«На жаль, зросла кількість загиблих. Двадцять дев’ять людей було вбито росією. Мої співчуття рідним і близьким. Пʼятеро поранені. Під завалами ще люди. Роботи продовжуються, наскільки дозволяє безпекова ситуація: є загроза російських повторних ударів, як вони завжди це підло роблять», — вказав Зеленський.

Глава держави звернув увагу на те, що масований обстріл України відбувся в день американських виборів до Конгресу. Він закликав Сполучені Штати не ігнорувати дії Росії та посилити допомогу Україні для захисту від повітряних атак.

«Дуже показово, що все це в день американських виборів у Конгрес. росіяни вважають, що Америка цей їх сигнал не помітить. Але потрібно помічати і зупиняти такий терор. Потрібно допомагати Україні захищати небо, інакше росія ніколи не припинить своїх ракетних ударів. Потрібно допомагати будувати мир чесно і надійно, і Америка може це зробити. Дякую всім, хто не буде мовчати про цей російський удар. Дякую кожному, хто підтримує захист України», — наголосив Зеленський.

Президент також повідомив, що повітряна тривога тривала, а загроза нових ракетних і дронових атак зберігалася.

Про це Володимир Зеленський написав у соцмережах.

У ніч проти 3 листопада російські війська зосередили основні зусилля на ударах по критичній та енергетичній інфраструктурі України. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Росія заявила про атаку на ТЕС у трьох областях України та портову інфраструктуру Одещини.

Нагадаємо, Росія масовано атакувала Україну ракетами та дронами.

Раніше стало відомо, що Росія підняла стратегічні бомбардувальники Ту-160.

До цього Зеленський попередив, що Росія готує масовану атаку на енергетику та логістику України.

Читай нас у