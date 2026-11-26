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Росія зіткнулася з «колапсом руского міра» впродовж останніх трьох десятиліть, заявив голова фракції ЛДПР у Державній думі РФ Леонід Слуцький під час виступу на XXVIII Всесвітньому руському народному соборі.

За його словами, якщо на межі 1980-х — 1990-х років російською мовою у світі володіли 350 млн осіб, то нині цей показник знизився до 270 млн, що означає втрату понад 80 млн мовців. Депутат зазначив, що за кордоном закрилися сотні й тисячі російських шкіл, а в країнах із найбільшою кількістю вихідців із РФ — Німеччині, Ізраїлі та США — діти спілкуються ламаною російською лише вдома.

Слуцький закликав повернути до Росії людей, які понад 30 років чекають на отримання російського громадянства, проте застеріг від повторення помилок держпрограми переселення початку 2000-х років, коли більшість переселенців поїхала назад через брак робочих місць, належної медицини й освіти, а також через високу злочинність у регіонах розселення. Він додав, що для відродження «руского міра» необхідна щоденна підтримка російської мови, про необхідність зміцнення позицій якої регулярно заявляє й Володимир Путін — зокрема, у листопаді 2026 року очільник Кремля стверджував, що російську мову наразі викладають у понад 200 вишах та 125 школах Китаю.

Джерело: Агентство.

В Еньхе на півночі Китаю, яке колись було створене як оплот російської культури, нині ніхто не розмовляє російською мовою. Історія Еньхе демонструє глибоке протиріччя сучасної геополітики: тоді як російська влада виправдовує вторгнення в Україну «захистом прав російськомовних», у Китаї російська мова та культура цілеспрямовано зникають.

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