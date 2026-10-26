У Держдумі РФ закликали готуватися до війни з використанням ШІ

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Голова комітету Держдуми Росії з цифрового розвитку Олександр Сидякін заявив, що наступна війна буде пов’язана з широким застосуванням штучного інтелекту, а участь людини в ній буде мінімальною.

За його словами, Росії необхідно розвивати власні технології ШІ, працювати з великими базами даних і зменшувати залежність від іноземних рішень.

Раніше в Держдумі також закликали готуватися до можливого військового конфлікту з НАТО до 2030 року.

Близько половини учасників опитування, проведеного на замовлення Politico, виступили за уповільнення розвитку штучного інтелекту, щоб зменшити можливі ризики. Опитування охопило шість західних країн — Велику Британію, Німеччину, Іспанію, Канаду, США та Францію.

У Росії планують створити власну модель штучного інтелекту, яку хочуть підлаштувати під нав’язані Кремлем «традиційні духовно-моральні цінності». За оцінкою Центру протидії дезінформації при РНБО України, перевіряти, наскільки «правильно» мислить така система, можуть ФСБ та російське Мінцифри.

Російський бізнес у 2026 році дедалі активніше переходить на китайські моделі ШІ — Qwen, DeepSeek, GLM та Kimi.



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