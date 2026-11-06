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Вивчення іноземних мов у російських школах становить загрозу національному суверенітету рф та є засобом «м'якої сили» для нав'язування чужих цінностей. Про це в ефірі російського телебачення заявив член комітету Держдуми рф з оборони Олексій Журавльов.

Парламентар висловився проти викладання англійської мови з дитинства, назвавши це «повзучим підкоренням Заходу», та похвалився, що принципово розмовляв виключно російською під час поїздок Європою.

Заява лунає на тлі рішень уряду рф щодо скорочення кількості уроків іноземної мови у п'ятих класах до двох годин на тиждень із подальшим поширенням цієї норми на шості та сьомі класи з 2027/2028 навчального року, а також політики кремля, спрямованої на витіснення закордонної літератури та іноземних слів із суспільного простору.

Джерело: RusNews.

Голова комітету Держдуми Росії з цифрового розвитку Олександр Сидякін заявив, що наступна війна буде пов’язана з широким застосуванням штучного інтелекту, а участь людини в ній буде мінімальною.

Депутатка Державної думи Росії від КПРФ Анжеліка Глазкова внесла законопроєкт, який передбачає перейменування Санкт-Петербурга на Ленінград, а Волгограда — на Сталінград. Згідно з документом, нові назви мають повернути містам протягом року після набрання законом чинності.

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