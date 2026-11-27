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Депутат Держдуми РФ Костянтин Затулін заявив, що після анексії Криму у 2014 році та повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році російські дипломати фактично перетворилися на пропагандистів. Найяскравішим прикладом він назвав речницю МЗС РФ Марію Захарову.

За словами Затуліна, російська дипломатія втратила здатність використовувати суперечності між країнами Заходу у власних інтересах, зокрема між США та європейськими державами.

Він вважає, що Москва могла б ефективніше використати розбіжності між Вашингтоном, Берліном, Парижем і Лондоном.

Водночас депутат визнав, що головною проблемою російської дипломатії є відсутність суттєвих успіхів на фронті. Він заявив, що російська армія протягом місяців просувається з великими труднощами, а незначні територіальні здобутки не дають Москві сильних позицій для переговорів.

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