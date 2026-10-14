У Деснянському районі Києва відкрили штаб допомоги постраждалим від атаки РФ

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У Деснянському районі Києва розгорнули оперативний штаб для допомоги мешканцям, чиї домівки або майно постраждали внаслідок комбінованої російської атаки 14 жовтня. Ворожий обстріл столиці тривав із вечора 13 жовтня до ранку наступного дня.

Оперативний штаб облаштували на базі закладу дошкільної освіти № 176 за адресою: проспект Лісовий, 31-А.

На місці працюють відповідальні особи та фахівці, які готові приймати киян, чиє житло або майно постраждали внаслідок російського удару. Мешканцям надають необхідну допомогу та забезпечують умови для тимчасового перебування.

У штабі мешканці Деснянського району можуть отримати:

первинну та гуманітарну допомогу ;

консультації щодо подальших дій після пошкодження майна;

кваліфіковану психологічну підтримку;

гарячий чай, каву, питну воду та харчування;

тимчасовий прихисток, де можна відпочити й поспати в безпечних умовах.

Для отримання оперативної інформації мешканці можуть звертатися до соціальних менеджерів за телефонами:

098 648 08 89 ;

097 109 90 41.

У КМДА нагадують, що власники житла, пошкодженого внаслідок російських обстрілів, мають право на грошову та матеріальну допомогу від столичної влади.

Ознайомитися з доступними міськими програмами підтримки та подати відповідні заявки можна онлайн через міський Портал послуг.

Мешканцям, чиє майно постраждало від російської атаки, рекомендують звернутися до штабу для отримання консультацій щодо доступної допомоги та подальшого оформлення необхідних документів.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Унаслідок російської атаки вночі проти 14 жовтня були уражені всі три міські теплоелектроцентралі Києва, а також критично важливі енергооб’єкти в Київській області. У столиці зросла кількість загиблих і поранених після ударів по житловій забудові.

У Хмельницькому районі внаслідок падіння уламків російського безпілотника загорілася автозаправна станція. Двоє людей дістали легкі поранення.

У ніч проти 14 жовтня в Луцьку внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла пожежа на території нафтобази. Загоряння сталося близько другої години ночі.

Упродовж доби російські війська завдали 1030 ударів по 56 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще троє дістали поранення.

Уранці 14 жовтня російські війська понад 10 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками та авіабомбами. Унаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще шестеро дістали поранення, серед них — 11-річний хлопчик.

У Херсонській області протягом доби внаслідок російської агресії двоє людей дістали поранення. Під ворожими авіаційними ударами, атаками безпілотників та артилерійськими обстрілами перебували десятки населених пунктів, зокрема Херсон.

У Хмельницькому внаслідок російських ударів по логістичному центру компанії «Епіцентр» знищено близько 85% товарів, що зберігалися на об'єкті. Протягом дня російські війська атакували центр десять разів, спричинивши п'ять масштабних пожеж, однак працівники не постраждали.

Нагадаємо, Росія пошкодила кілька енергетичних об’єктів Києва.

До цього росіяни запустили балістику по Києву, зафіксоване влучання в 9-поверховий будинок.

Додамо, що 12 жовтня пізно увечері Лівобережжя Києва було під атакою балістичних ракет. За даними каналу Николаевский Ванёк, інформації про запуски в українських військових не було, тому тривогу оголосили запізно.

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