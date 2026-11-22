У Димері Київської області кількість загиблих унаслідок російської атаки зросла до двох людей, а постраждалих — до чотирьох. Рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї людини. Пошуково-рятувальна операція триває, наразі немає зв’язку з 11 людьми, серед яких двоє дітей.

У неділю, 22 листопада, у селищі Димер Вишгородського району Київської області після російського удару по багатоповерхівці рятувальники знайшли тіло ще однієї загиблої людини. Таким чином, кількість жертв атаки зросла до двох. «Кількість загиблих у Димері внаслідок ворожої атаки зросла до двох людей. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло ще однієї людини», — написав він у своєму Telegram-каналі.

Пошуково-рятувальні роботи на місці удару продовжуються. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, одним із загиблих є 18-річний юнак. Водночас кількість постраждалих зросла до чотирьох людей. Серед них є дитина. Один із постраждалих — чоловік 1977 року народження — сам звернувся до лікарні. Медики госпіталізували його з попереднім діагнозом «закрита черепно-мозкова травма».

Рятувальники шукають 11 людей

За даними ДСНС, наразі рятувальники намагаються знайти 11 людей, які не виходять на зв’язок. Серед них — двоє дітей. Тому роботи на місці зруйнованої багатоповерхівки тривають. До ліквідації наслідків атаки залучені рятувальники та інші екстрені служби. На місці також працюють психологи ДСНС. Вони допомагають людям, які пережили удар або чекають на інформацію про своїх рідних.

Ситуація залишається складною. Кількість загиблих і постраждалих може уточнюватися після завершення пошуково-рятувальної операції. Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

У Димері Вишгородського району Київської області рятувальники дістали з-під завалів п’ятиповерхового будинку тіло другої загиблої людини. Будинок зруйнував російський безпілотник, а під час удару обвалився цілий під’їзд. За попередньою інформацією, знайдене тіло може належати підлітку.

У Вишгородському районі Київської області тривають пошуково-рятувальні роботи після російської атаки в ніч на 22 листопада. Унаслідок удару зруйнований під’їзд житлового будинку — від першого до п’ятого поверху. Під завалами можуть перебувати восьмеро людей, рятувальники продовжують їх шукати.

У ніч проти 22 листопада російський безпілотник атакував селище Димер у Вишгородському районі Київської області. Унаслідок удару зруйнована частина п’ятиповерхового житлового будинку, виникла пожежа, є постраждалі. За даними ДСНС, під завалами можуть перебувати семеро людей.

Читай нас у