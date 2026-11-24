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У лікарні померла 79-річна жителька Димера на Київщині, яку рятувальники дістали з-під руїн житлового будинку після російської атаки. Медики боролися за її життя, однак отримані травми виявилися надто тяжкими.

Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, лікарі до останнього намагалися стабілізувати стан постраждалої, проте врятувати її не вдалося. Ткаченко висловив співчуття рідним і близьким померлої.

Жінку деблокували співробітники екстрених служб під час пошуково-рятувальної операції біля пошкодженого житлового будинку. Після цього її госпіталізували для надання медичної допомоги, зазначив Ткаченко.

Раніше у Димері завершили рятувальні роботи після удару рф, загинули 11 людей.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після російського удару по житловому будинку в Димері на Київщині закликав Європу реагувати на дії Кремля комплексно. За його словами, російські провокації виходять далеко за межі України, тому відповідь має бути спрямована не на окремі інциденти, а на джерело загрози — Росію. Сибіга також наголосив, що посилення України важливе для безпеки всього європейського континенту.

У Димері Київської області кількість загиблих унаслідок російської атаки зросла до двох людей, а постраждалих — до чотирьох. Рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї людини. Пошуково-рятувальна операція триває, наразі немає зв’язку з 11 людьми, серед яких двоє дітей.

У Димері Вишгородського району Київської області рятувальники дістали з-під завалів п’ятиповерхового будинку тіло другої загиблої людини. Будинок зруйнував російський безпілотник, а під час удару обвалився цілий під’їзд. За попередньою інформацією, знайдене тіло може належати підлітку.

У Вишгородському районі Київської області тривають пошуково-рятувальні роботи після російської атаки в ніч на 22 листопада. Унаслідок удару зруйнований під’їзд житлового будинку — від першого до п’ятого поверху. Під завалами можуть перебувати восьмеро людей, рятувальники продовжують їх шукати.

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