У Дніпрі кількість постраждалих унаслідок російської атаки зросла до 15, троє — у тяжкому стані

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У Дніпрі до 15 зросла кількість поранених унаслідок російської атаки вранці 3 листопада. Троє чоловіків перебувають у тяжкому стані.

За словами очільника ОВА, пошуково-рятувальна операція триває, однак її проведення ускладнює загроза повторних російських ударів.

«Пошуково-рятувальну операцію ускладнює постійна загроза повторних ударів. Небезпека для Дніпра зберігається. Залишайтеся у безпечних місцях», — зазначив Олександр Ганжа.

Мешканців Дніпра закликають не ігнорувати повітряні тривоги та перебувати в укриттях до відбою небезпеки.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у Телеграмі.

У ніч проти 3 листопада російські військазавдалиудару по Харкову балістичними ракетами та керованими авіабомбами. Одне з влучань зафіксували на території медичного закладу в Немишлянському районі міста. Станом на 06:15 кількість постраждалих зросла до 62 осіб.

У Харкові внаслідок російських ударів по об’єктах критичної інфраструктури станом на 3 листопада частково зупинили теплопостачання та подачу гарячої води. Також через нестабільну напругу в електромережах можливі затримки руху поїздів метро.

Нагадаємо, Росія масовано атакувала Україну ракетами та дронами.

Раніше стало відомо, що Росія підняла стратегічні бомбардувальники Ту-160.

До цього Зеленський попередив, що Росія готує масовану атаку на енергетику та логістику України.

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