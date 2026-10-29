У Дніпрі під час атаки на вокзал загинули троє мешканців Запоріжжя

29 жовтня російські війська атакували залізничний вокзал у Дніпрі. Унаслідок удару загинули троє мешканців Запоріжжя, які чекали на потяг до рідного міста, ще семеро людей отримали поранення, серед них — 11-річна дитина. Троє постраждалих перебувають у тяжкому стані в реанімації.

Під час російської атаки, 29 жовтня, на залізничний вокзал у Дніпрі загинули троє мешканців Запоріжжя. Вони чекали на потяг за маршрутом Дніпро — Запоріжжя, коли опинилися під ударом. «Троє загиблих та семеро поранених, серед них — 11-річна дитина. Йдеться про мешканців Запоріжжя, які чекали на потяг Дніпро — Запоріжжя та потрапили під терористичний удар росіян. Щирі співчуття рідним загиблих», — написав він.

Серед поранених — дитина

Унаслідок атаки травми отримали семеро людей віком від 11 до 64 років. Усі вони перебувають під наглядом лікарів і отримують необхідну медичну допомогу. Стан трьох постраждалих медики оцінюють як тяжкий. Вони перебувають у реанімації. Ще четверо поранених — у стані середньої тяжкості.

Люди дістали акубаротравми, уламкові поранення та переломи. Акубаротравма виникає через дію потужної вибухової хвилі й може супроводжуватися порушенням слуху, запамороченням та іншими симптомами.

Наслідки російського удару

Російська атака застала людей, які чекали на поїзд до Запоріжжя. Унаслідок удару є загиблі та поранені серед цивільних. Інформацію про стан травмованих повідомив Іван Федоров. Він також висловив співчуття родинам загиблих. Рідні та близькі трьох загиблих переживають важку втрату. Поранені залишаються під наглядом медиків, а троє з них потребують інтенсивного лікування. Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров.

Нагадаємо, окупанти атакували залізничний вокзал у Дніпрі, загинуло щонайменше 13 людей.

Укрзалізниця уточнила обставини російського удару по залізничному вокзалу в Дніпрі, внаслідок якого загинули та постраждали цивільні пасажири. За даними компанії, на вокзалі заздалегідь оголосили повітряну тривогу, а після виявлення підвищеної небезпеки пасажирів електропоїзда, який мав прямувати до Запоріжжя, почали евакуювати. До моменту удару залишалося понад 10 хвилин.



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