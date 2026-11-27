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27 листопада російські війська атакували Дніпро ударним безпілотником. Унаслідок ворожого удару виникла пожежа, також відомо про одну поранену людину.

За його даними, через ворожу атаку загорівся приватний будинок. Уточнення інформації щодо постраждалих триває.

Пізніше Ганжа додав, що у Дніпрі внаслідок ворожої атаки поранено літню жінку.

"74-річна жінка дістала поранень через ранкову ворожу атаку на Дніпро. Постраждала у лікарні у важкому стані. Медики надають їй усю необхідну допомогу", - написав він.

Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Телеграмі.

Нагадаємо, що Російський дрон зруйнував квартиру в десятиповерхівці у Дніпрі.

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