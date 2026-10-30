У Дніпрі стався блекаут через атаку РФ, метро і наземний електротранспорт зупинилися

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У ніч на 30 жовтня російські війська повторно завдали удару по залізничному вокзалу Дніпра. Вранці місто знову залишилося без електроенергії: метро, трамваї та тролейбуси не працюють, а системи водопостачання і водовідведення функціонують завдяки генераторам.

У ніч на 30 жовтня російські війська знову атакували залізничний вокзал Дніпра. Про це повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський. Подробиць щодо наслідків повторного удару він не навів.

Перцовський назвав ніч у місті «надскладною»: крім атаки на вокзал, регіон знову зіткнувся з перебоями в електропостачанні.

Повторний удар стався менш ніж за добу після того, як російський реактивний дрон влучив у перон із пасажирським поїздом. Кількість загиблих унаслідок тієї атаки зросла до 15. У лікарні помер 40-річний чоловік, за життя якого медики боролися до останнього.

Пасажири на вокзалі прагнуть якнайшвидше залишити місто. За словами Олександра Перцовського, залізничники забезпечать евакуацію всіх охочих, однак відправлення поїздів відбуватиметься лише тоді, коли це буде безпечно. Іноді людей доводиться повертати до укриттів майже силоміць.

Також в «Укрзалізниці» повідомили про допомогу пасажирам:

Тим, хто не зможе скористатися квитками, повернуть 100% їхньої вартості.

Начальники поїздів збирають інформацію про пересадки, щоб запропонувати кожному пасажирові відповідне рішення.

Увечері 29 жовтня після чергового російського удару без світла залишилися понад 350 тисяч абонентів у Дніпрі та навколишніх населених пунктах.

Уночі енергетикам вдалося частково відновити електропостачання, однак уранці місто знову знеструмилося.

«Енергетики всю ніч працювали, але система не витримує», — пояснив Борис Філатов.

Через відсутність електроенергії метро, трамваї та тролейбуси в місті не курсують. Наразі пасажирів перевозять лише автобуси.

Міський голова Борис Філатов закликав мешканців за можливості залишатися вдома.

Системи водопостачання та водовідведення Дніпра працюють від генераторів. Через складну ситуацію з електропостачанням Борис Філатов попросив містян зробити вдома запас води щонайменше на одну-дві доби.

Водночас у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації звернулися до мешканців, у яких відновилося електропостачання, із проханням вмикати потужні електроприлади по черзі.

Близько 11:00 29 жовтня російський реактивний безпілотник влучив у перон залізничного вокзалу Дніпра. У цей момент там перебував пасажирський поїзд №866 сполученням Дніпро — Запоріжжя.

Перед ударом було оголошено підвищений рівень небезпеки, однак на платформі залишалося багато людей.

Унаслідок атаки загинули щонайменше 15 людей. Ситуація в місті залишається складною через повторний удар по залізничній інфраструктурі та проблеми з електропостачанням.

Про це повідомляє міський голова Дніпра Борис Філатов, начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа та голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.

Унаслідок російської атаки на Київ в ніч на 30 жовтня загинула людина. У Дніпровському районі столиці через падіння уламків частково зруйновано одноповерхову будівлю та виникла пожежа.

У п’ятницю вранці 30 жовтня в Оболонському районі Києва впали уламки ворожого безпілотника.

Росія — держава-агресор — завдаланового удару балістичними ракетами по Києву, Україна. У Дарницькому районі сталося влучання у складську будівлю, внаслідок чого виникла пожежа. Перед цим у різних районах столиці пролунало трохи більше ніж шість вибухів.

У Дніпровському районі Києва після ракетної атакизагорілися уламки ракети у дворі одного з житлових комплексів. За іншою адресою вибуховою хвилею вибило вікна в житловому будинку.

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