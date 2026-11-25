У Дніпрі та області знеструмлення через удар рф по енергетиці
У середу, 25 листопада, російські війська вкотре атакували енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області, внаслідок чого було пошкоджено магістральні мережі та знеструмлено частину Дніпра, а також Дніпровського, Павлоградського, Синельниківського та Самарівського районів.
Енергетики розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи одразу, щойно це дозволить безпекова ситуація, причому в першу чергу електропостачання повертатимуть об’єктам критичної інфраструктури.
Джерело: повідомлення в офіційному Telegram-каналі компанії ДТЕК.
Внаслідок ударів РФ по енергетичній інфраструктурі без електропостачання залишилися споживачі у п’яти регіонах країни. Найскладніша ситуація станом на 25 листопада наразі у Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Росія обстріляла енергетичну інфраструктуру у Вінниці, є знеструмлення.
На Полтавщині через падіння ворожого дрона пошкоджено ЛЕП, є знеструмлення.
У Запорізькій області ввели в дію спеціальні графіки аварійних відключень електроенергії (СГАВ).