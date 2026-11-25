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У середу, 25 листопада, російські війська вкотре атакували енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області, внаслідок чого було пошкоджено магістральні мережі та знеструмлено частину Дніпра, а також Дніпровського, Павлоградського, Синельниківського та Самарівського районів.

Енергетики розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи одразу, щойно це дозволить безпекова ситуація, причому в першу чергу електропостачання повертатимуть об’єктам критичної інфраструктури.

Джерело: повідомлення в офіційному Telegram-каналі компанії ДТЕК.

Внаслідок ударів РФ по енергетичній інфраструктурі без електропостачання залишилися споживачі у п’яти регіонах країни. Найскладніша ситуація станом на 25 листопада наразі у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Росія обстріляла енергетичну інфраструктуру у Вінниці, є знеструмлення.

На Полтавщині через падіння ворожого дрона пошкоджено ЛЕП, є знеструмлення.

У Запорізькій області ввели в дію спеціальні графіки аварійних відключень електроенергії (СГАВ).

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